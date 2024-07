Christina Sandera, namorada de Clint Eastwood erarecepcionista de hotel e vivia há 10 anos com ator

A- A+

O ator Clint Eastwood, de 94 anos, manifestou profunda tristeza, por meio de uma nota enviada à imprensa americana, ao confirmar a morte de Christina Sandera, aos 61 anos, na noite da última quinta-feira (18). Os dois haviam acabado de completar dez anos de relacionamento, como namorados, vivendo juntos.

Eles se conheceram em 2014, época em que Christina atuava como recepcionista do hotel e restaurante Mission Ranch, na península de Monterey, na Califórnia, nos EUA, e do qual Eastwood é proprietário.

"Christina era uma mulher amável, atenciosa, e eu sentirei muita falta dela", lamentou o ator e diretor, conhecido por filmes como "A mula" (2018), " Os imperdoáveis" (1992) e " As pontes de Madison" (1995).

Antes desse relacionamento, Eastwood foi casado duas vezes — com a modelo Maggie Johnson, entre 1953 a 1987, e com a âncora de notícias Dina Ruiz, de 1996 a 2004. Ele também viveu romances com colegas atrizes, como Frances Fisher e Sondra Locke, com quem se relacionou por 13 anos. Com a parceiras anteriores, Eastwood teve oito filhos, incluindo o ator Scott Eastwood.

Quem era a namorada de Clint Eastwood?

Clint Eastwood e Christina Sandera se conheceram enquanto ela trabalhava como recepcionista do tal hotel em que ele atua como sócio-majoritário. O ator comprou a propriedade em 1986 e gastou milhões de dólares para transformá-lo num resort luxuoso.

Embora Eastwood seja conhecido por ser uma presença frequente no Mission Ranch, ele prefere manter uma postura reservada. "Não sou do tipo anfitrião alegre", ele afirmou à revista "Architectural digest", em 2016.

Enquanto o namorado era um ator de primeira linha em Hollywood — e rosto conhecido internacionalmente —, Christina mantinha um perfil mais discreto. O astro de "Gran Torino" (2008) também evita os holofotes, e o casal optou por uma vida tranquila em Carmel-by-the-Sea, a pequena cidade costeira onde Eastwood já foi prefeito e onde está localizado o hotel que ele administra.

Na cerimônia do Oscar de 2015, o filme dirigido por Eastwood, "Sniper americano" (2014), foi indicado a seis prêmios, incluindo Melhor Filme. O ator e cineasta levou Sandera como sua acompanhante, marcando a primeira aparição pública do casal. Antes disso, o casal foi fotografado fazendo compras juntos, em junho de 2014, em fotos obtidas pelo site "Daily Mail".

Christina acompanhou Eastwood em muitos eventos, especialmente aqueles que era relacionados aos seus filmes. Em 2016, ambos apareceram juntos numa exibição do filme de Eastwood, "Sully: o herói do rio Hudson" (2016), em evento promovido pela associação Directors Guild of America. Em 2017, foram juntos ao Festival de Cinema de Cannes.

Embora os filhos de Eastwood não tenham crescido todos juntos, a família é próxima — e Christina era uma pessoa adorada por todos. Mais recentemente, em 2018, ela se uniu à prole do namorado — incluindo sua neta e a primeira esposa dele — na estreia de "A mula".

Veja também

FAMOSOS Morte de sertanejo Chrystian completa um mês e viúva relembra: "Nosso amor é eterno"