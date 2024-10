A- A+

Luto Cid Moreira apresentou Jornal Nacional por 26 anos e 'viralizou' como voz de bordão 'Jabulani' Jornalista estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tratando-se de uma pneumonia

Uma das vozes mais icônicas da televisão brasileira, o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira morreu aos 97 anos, depois de ficar internado num hospital em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, com quadro de pneumonia. Cid apresentou Jornal Nacional por 26 anos — e, daquela bancada, imortalizou o "Boa noite" no imaginário do público.

Em 2010, Jabulani deixou de ser apenas o nome da bola oficial do Mundial da África do Sul e caiu na boca do povo. O termo, que em zulu significa celebrar, virou febre graças à vinheta gravada pela voz inconfundível de Cid Moreira para as reportagens do "Fantástico" e as transmissões da Globo. O sucesso foi imediado.

"É o que todo mundo quer saber", contou Cid, bem-humorado, numa entrevista da época. "Quando me chamaram para gravar, eu nem sabia o que era Jabulani. Não imaginava que fosse repercutir tanto. Parece que já está fazendo sucesso na internet também".

Um dos vídeos disponíveis na época no YouTube alcançou mais de 119 mil acessos em apenas cinco dias na rede.

Na ocasião, Cid afirmou não acreditar que a "Jabulaaaani" iria ultrapassar a popularidade do famoso bordão "Mister M", mas isso não o impediu de curtir o sucesso da nova vinheta.

"Quem é que não gosta de fazer uma coisa que todo mundo está comentando? Isso mostra que estou vivo", disse o veterano, então com 82 anos. "Na última sexta-feira fui cortar o cabelo em um salão num shopping na Barra. Assim que cheguei, uma mulher olhou para mim e disse: 'Jabulaaaaani'".

