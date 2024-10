Missa de sétimo dia de Cid Moreira será celebrada em catedral de Taubaté

A- A+

A missa de sétimo dia de morte de Cid Moreira acontecerá, na próxima quarta-feira (9), na Catedral de São Francisco das Chagas, em Taubaté (SP), no interior de São Paulo, onde o comunicador nasceu. A cerimônia acontecerá às 16h e será aberta ao público. Familiares do locutor e apresentador usaram as redes sociais para divulgar a data e o horário para fãs. "Em nossos corações para sempre", diz o comunicado, publicado na página de Cid no Instagram.

Um dos rostos (e das vozes) mais conhecidas da televisão brasileira, Cid Moreira morreu, aos 97 anos, na última quinta-feira (3). Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e nas últimas semanas vinha tratando uma pneumonia e um problema crônico no rim. A causa da morte, como apurou o GLOBO, foi falência múltipla dos órgãos.

"A gente se mudou para perto do hospital para termos um auxílio depois que ele começou a fazer a diálise", contou a viúva Fátima Sampaio Moreira, que foi casada com ele por 25 anos. "Não contei para ninguém (sobre essa situação), para dar privacidade. Olhar ele lá quietinho era difícil, era estranho... Ele tinha um humor muito particular, um jeito muito maroto. Passamos o aniversário dele no hospital. E ele disse: 'Estou cansado, é muita luta. Meu corpo está cansado. Os últimos anos tem sido difíceis'", contou Fátima, em entrevista a Patrícia Poeta, no programa "Encontro", da TV Globo.

O corpo do apresentador foi velado, na última sexta-feira (4), numa cerimônia no Palácio Guanabara, sede do governo estadual do Rio de Janeiro, em Laranjeiras, na Zona Sul da capital fluminense. Antes, na quinta-feira (3), Cid foi velado em Petrópolis, cidade onde mantinha uma casa e onde morreu. O corpo foi enterrado em Taubaté, onde estão sepultados a primeira mulher dele, Nelcy, a filha, Jaciara, e o neto, Alexandre.

