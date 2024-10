A- A+

CURIOSIDADES Cid Moreira: pilates, tênis e esteira eram sagrados para apresentador do Jornal Nacional Dono de voz inconfundível que morreu nesta quinta-feira (3), aos 97 anos, sempre teve rotina de exercícios

Com 70 anos de carreira, o apresentador e locutor Cid Moreira foi um exemplo de longevidade profissional. Sustentando este longo período de atividade estava uma rígida rotina de exercícios, iniciada ainda na juventude.



Já na casa dos 90 anos, ele aparecia com frequência em suas redes sociais fazendo pilates e caminhando na esteira. Cid morreu nesta quinta-feira (3), aos 97 anos, em sua casa em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

Em entrevistas, Cid dizia que a chave de sua vitalidade era, além da rotina de exercícios físicos, uma alimentação saudável e uma boa dose de equilíbrio emocional. Diretora de "Boa noite", documentário lançado em 2020 na Globoplay que contou a história de Cid, Clarice Saliby conta que o apresentador era obcecado com exercícios:

— Era uma obsessão para ele. Fazia pilates e pelo menos 30 minutos de esteira todos os dias — conta a cineasta e pesquisadora. — Além disso, Cid ficava monitorando o peso e a dieta de quem convivia com ele.



Esporte, alimentação e bem estar

Um dos esportes que mais o cativou ao longo dos anos foi o tênis. Esse esporte ajudou Cid a manter o condicionamento físico e mental. “A prática de tênis me ajudou a manter a energia e o foco ao longo dos anos. O movimento é a chave para o bem-estar”, disse o apresentador em uma entrevista ao programa Video Show.

Outro fator crucial para a saúde de Cid Moreira foi a alimentação. Ao longo dos anos, ele desenvolveu uma relação consciente com os alimentos, evitando excessos e preferindo uma dieta balanceada, rica em vegetais e frutas. “Sempre gostei de comer bem, mas com moderação. Acredito que é importante evitar exageros, e a comida saudável me dá a energia de que preciso para o dia a dia”, disse Cid em uma entrevista ao jornal Extra.

O apresentador também acreditava que manter o equilíbrio emocional era fundamental para sua saúde. Durante décadas, Cid soube lidar com o estresse e as pressões da vida profissional, adotando práticas de meditação e relaxamento.

