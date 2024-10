A- A+

Luto Cid Moreira e Sérgio Chapelin: parceria entre apresentadores durou quase 20 anos 'Tive que me esforçar muit para acompanhar o nível dele', disse Chapelin no programa 'Encontro'

Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira aos 97 anos, em Petrópolis, Região Serrana do Rio, fez história no Jornal Nacional, mas não sozinho. Com Sérgio Chapelin, ele formou a dupla mais longeva do telejornal da TV Globo, o de maior audiência do país. Foi uma parceria de idas e vindas — afinal, Chapelin chegou a deixar o JN para apresentar outros programas da Globo e até mesmo mudar de emissora. Mas ficaram juntos de 1970 a 1979; depois de 1981 a 1983 e, por fim, de 1989 a 1996, quando os dois saíram do programa.

"A minha parceria com o Cid foi longa, quase 20 anos o Jornal Naciomal. E o que eu tenho para dizer a respeito dele é que foi o melhor profissional com quem eu trabalhei. ele me ensinou muito, e eu tive que me esforçar muit para acompanhar o nível dele", disse o locutor a Patrícia Poeta no programa "Encontro". "Ele tinha uma voz privilegiada, uma técnica primorosa e um talento invejável. Então, a gente sente, mas foram 97 anos vividos e 97 anos pesam bastante. Então vamos lembrar as coisas boas que ele fez, que foram muitas. O Cid realmente trabalhou muito, era de fato um homem dedicado ao trabalho, e fez coisas que a gente tem que respeitar. Então vamos agora fazer uma oração e esperar que ele seja acolhido no plano superior."

Cid Moreira estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e nas últimas semanas vinha tratando uma pneumonia e um problema crônico no rim. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

"A gente se mudou para perto do hospital para termos um auxílio depois que ele começou a fazer a diálise", contou a viúva Fátima Sampaio Moreira, que foi casada com ele por 25 anos. "Não contei para ninguém (sobre essa situação), para dar privacidade. Olhar ele lá quietinho era difícil, era estranho... Ele tinha um humor muito particular, um jeito muito maroto. Passamos o aniversário dele, na última quinta-feira, com ele no hospital. E ele disse: 'Estou cansado, é muita luta. Meu corpo está cansado. Os últimos anos tem sido difíceis'", contou Fátima, em entrevista a Patrícia Poeta, no programa "Encontro", da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (3).

Nascido em Taubaté, em 27 de setembro de 1927, o paulista se formou originalmente em contabilidade, em 1944. Ele apresentou o Jornal Nacional por 26 anos, desde o dia da estreia do telejornal, em setembro de 1969. Segundo o site "Memória Globo", Cid esteve na bancada por oito mil vezes.

