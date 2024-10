Médico revela que Cid Moreira ficou 29 dias internado: 'Teve dignidade no tratamento final'

A- A+

Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira, aos 97 anos, passou 29 dias internado, segundo o doutor Nélio Gomes Junior, da clínica Santa Teresa, em Petrópolis, que comandou o tratamento do apresentador. Em entrevista no programa "Encontro", o médico revelou que Cid se manteve lúcido, com "a cabeça ótima" durante todo o tempo de internação.

"Ele teve dignidade no tratamento final, com a cabeça ótima", disse. "Tive o prazer de conversar com ele nesses 29 dias. A sensação é que desde que eu vejo televisão eu vejo o Cid Moreira, é um ícone. Pude conviver com ele nesses 29 adias, passar momentos de esperança."

Segundo o doutor Nélio Gomes Junior, o apresentador chegou ao hospital no dia 4 de setembro, após apresentar uma peritonite.

"O Cid, como todos sabem, fez 97 anos no domingo, uma idade bastante avançada", disse o médico. "Ele já vinha fazendo diálise em casa, tinha insuficiência renal crônica. Fazia tratamento em casa para ter mais conforto, poder ficar no lar. Fazia diálise há mais de três anos."

Médico Nélio Gomes Júnior (à esquerda) e Fátima Moreira (à esquerda) | foto: Reprodução/TV Globo

Mas o longo tratamento, disse o médico, acabou causando uma peritonite, que levou à internação.

"Cid já tinha um certo grau de atrofia muscular, complicações para se movimentar", disse o médico. "Teve um trombose venosa nos membros inferiores, e precisou ficar acamado mais tempo. Um paciente de 97 anos que fica mais acamado, com as complicações que tinha, se torna mais grave. Por isso, ele veio para a unidade coronariana. Foi um tratamento multidisciplinar, com ajuda do pessoal da infectologia, para escolher os antibióticos; nefrologia, para manter a diálise; nutrição. Essa infecções de repetição acabam gerando um desgaste no organismo. O tubo digestivo já não absorvia bem. Ele teve todo o atendimento que poderia ter diante das complicações. Mas, infelizmente, um paciente de 97 anos com múltiplas comorbidades acabou evoluindo para múltipla falência dos órgãos."

O médico comentou também a presença constante da esposa de Cid, Fátima, ao lado dele no hospital.

"Com pesar a gente anuncia hoje o falecimento do Cid, um dia triste para o Brasil inteiro. Eu passava a visita nele duas vezes por dia, de dia e de noite, e ela estava sempre ao lado dele. Um carinho fantástico."

