Cordões de ouro com diamantes de MC Poze e mala de dinheiro falso: o que foi apreendido na operação

A- A+

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, o MC Poze do Rodo usou as redes sociais para descrever o que a Polícia Civil apreendeu em sua casa, no Recreio, na Zona Oeste. "Meus carros, meus ouros, meu celular": relatou o cantor.



Apesar de investigado no inquérito que mira sorteios ilegais divulgados em redes sociais, o mandado de busca e apreensão cumprido na residência era contra a sua mulher, a influenciadora Vivi Noronha.

Só no imóvel, foram apreendidas joias, incluindo cordões de ouro com diamante. As peças chamam a atenção pelo tamanho e pela pompa. Cordões têm pingentes com o nome "Poze do Rodo" moldados com os brilhantes.

Já entre os anéis, há quatro com as letras que, juntas, formam a palavra "Poze". As joias também têm referências a Jesus Cristo e ao Flamengo, time para o qual torce o MC.

Na casa de Poze e Vivi, também foram apreendidos 11 aparelhos celulares, dez porta-joias, dois rádios transmissores, além de três simulacros de arma de fogo: de duas pistolas e de uma espingarda. Quatro carros do casal, avaliados em mais de R$ 1 milhão, cada, também foram recolhidos e levados para a Cidade da Polícia

Outros veículos e até mala com dinheiro falso

O grupo rifa veículos e transferências PIX, em valores que podiam chegar a R$ 200 mil. No entanto, no caso dos automóveis, a investigação apurou que os carros seguiam em nome das agências bancárias, sem serem passados para o nome dos vencedores da rifa.



A polícia aponta que os suspeitos usam parâmetros do sorteio da Loteria Federal e, assim, passam uma aparente impressão de credibilidade e legalidade ao sorteio. Mas não há processo de auditagem oficial para checar o real ganhador, já que eles utilizam um aplicativo customizado com indícios de fraudes, o que torna a prática ilegal

Foram alvos de busca e apreensão, além de Vivi Noronha, o blogueiro Roger Rodrigues Santos, o Roginho dú Ouro, e parentes. Ele é apontado nas investigações como responsável pela lavagem do dinheiro obtido com as rifas.



Os outros nomes são Jonathan Luis Chaves Costa, conhecido como Jon Jon ou Jonathan da Nova Geração — filho de Veronica Costa e Rômulo Costa — e o cirurgião plástico Bolivar Guerrero Silva, que realizava sorteios de procedimentos estéticos, de acordo com a delegada.

Na Cidade da Polícia, ao todo, há 7 carros, 6 motos e um quadriciclo apreendidos. Eles estão enfileirados no estacionamento do local.



Entre o material recolhido pela polícia ao cumprir mandados de busca e apreensão há ainda uma mala com dinheiro falso na casa de Roginho dú Ouro. Segundo a investigação, as cédulas seriam usadas para enganar apostadores. Na residência do blogueiro, também foram apreendidos R$ 120 mil em espécie.

Veja também

STREAMING ''Round 6'': segunda temporada ganha trailer e tem data de estreia confirmada na Netflix; veja