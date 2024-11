A- A+

MC Poze do Rodo Poze: investigado em inquérito sobre fraudes em rifas, MC anunciou sorteio horas antes de busca Vivi Noronha, mulher do funkeiro, é um dos alvos da operação policial

A Delegacia de Defraudações deflagrou a operação Rifa Limpa na manhã desta sexta-feira. A ação tem como objetivo apreender documentos que comprovem fraudes em sorteios divulgados nas redes sociais. Influenciadores digitais, como Vivi Noronha, mulher do MC Poze do Rodo, foram alvos de busca e apreensão.



O cantor, por sua vez, é investigado no inquérito. Horas antes de a polícia chegar na casa do casal, no Recreio, onde foram apreendidos cordões de ouro e carros de luxo, o MC havia compartilhado o sorteio de um carro no Instagram.

No story, publicado 14 horas antes de suas postagens relatando que tinha tido bens apreendidos em casa, ele apresentava uma série de números, que seriam de concorrentes aos prêmios. Na publicação, ele afirma ainda que está "esperando o terceiro ganhador dos R$ 100 mil". Além disso, ele dizia aos seguidores que eles podiam "ganhar um Cybertruck, famoso", veículo da Tesla, ou "R$ 1 milhão de reais e se tornar o mais novo milionário".





Com imagens do carro ao fundo, mostrando não só a parte externa, mas também detalhes como as rodas, painel digital, volante e bancos. O link disponível no story direciona para uma página na internet: para participar do sorteio, é preciso pagar R$ 0,99 por número escolhido. Um botão permite a compra de números, com mínimo de três cotas, totalizando R$ 2,97.

De acordo com a delegada Josy Lima Leal Ribeiro, titular da Delegacia de Defraudações, responsável pela investigação, detalhou que o MC Poze é investigado no inquérito, mas não é alvo neste momento inicial.

Durante essa primeira fase da investigação, o Poze não apareceu. Mas, durante a investigação, apareceu o nome dele. Então, nós iremos dar continuidade a essa investigação, que está correndo sob sigilo. Aí, sim, deflagraremos nos próximos meses a segunda fase da operação disse a delegada titular.

Modus operandi dos alvos

O grupo rifa veículos e transferências PIX, em valores que podiam chegar a R$ 200 mil. No entanto, no caso dos automóveis, a investigação apurou que os carros seguiam em nome das agências bancárias, sem serem passados para o nome dos vencedores da rifa. A polícia aponta que os suspeitos usam parâmetros do sorteio da Loteria Federal e, assim, passam uma aparente impressão de credibilidade e legalidade ao sorteio. Mas não há processo de auditagem oficial para checar o real ganhador, já que eles utilizam um aplicativo customizado com indícios de fraudes, o que torna a prática ilegal.

Foram alvos de busca e apreensão, além de Vivi Noronha, o blogueiro Roger Rodrigues Santos, o Roginho dú Ouro, e parentes. Ele é apontado nas investigações como responsável pela lavagem do dinheiro obtido com as rifas. Os outros nomes são Jonathan Luis Chaves Costa, conhecido como Jon Jon ou Jonathan da Nova Geração filho de Veronica Costa e Rômulo Costa e o cirurgião plástico Bolivar Guerrero Silva, que realizava sorteios de procedimentos estéticos, de acordo com a delegada.

Duas ecretárias de sua clínica, localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, também foram alvos de busca e apreensão. Ítala Ferreira Lima e Edvania Ferreira da Silva ajudavam a promover a rifa e dividiam o lucro com Bolivar, segundo a polícia.

Veja também

Apreensão Joias de MC Poze do Rodo apreendidas pela polícia custam até R$ 2,8 milhões