A- A+

RIO DE JANEIRO Vivi Noronha, esposa de MC Poze do Rodo, é alvo de operação policial Funkeiro também é investigado por esquema que finge seguir a Loteria Federal, mas usa app com indícios de manipulação

Leia também

• MC Poze sobre polícia na sua casa: "Não foi sobre mim, foi sobre minha esposa"

• Noiva de MC Poze do Rodo, Vivianne Noronha conheceu cantor aos 14 anos

Vivi Noronha, esposa de MC Poze do Rodo, é alvo, nesta sexta-feira, de uma operação da Polícia Civil. A ação, batizada de Rifa Limpa, é contra sorteios ilegais divulgados em redes sociais. Agentes fazem buscas na casa onde eles moram, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Ao todo, são dez mandados de busca e apreensão a serem cumpridos.

As investigações da Delegacia de Defraudações (DDEF) são de crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de capitais, cometidos por influenciadores digitais. Eles estariam usando suas redes sociais — com milhões de seguidores — para divulgar e promover sorteios e rifas ilegais.





Policiais fizeram buscas no closet do casal — Foto: Reprodução

A polícia aponta que os suspeitos usam parâmetros do sorteio da Loteria Federal e, assim, passam uma aparente impressão de credibilidade e legalidade ao sorteio. Mas não há processo de auditagem oficial para checar o real ganhador, já que eles utilizam um aplicativo customizado com indícios de fraudes, o que torna a prática ilegal.

De acordo com a polícia, para a realização de rifas é preciso uma autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (SECAP), vinculada ao Ministério da Fazenda — elas podem ser realizadas apenas por instituições sem fins lucrativos.

As buscas são realizadas nas residências e locais de trabalho dos influencers investigados e pessoas ligadas a eles.

Veja também

Famosos Chocolate amargo, castanhas e vinho tinto: a dieta polêmica que ajudou Adele a emagrecer 45 kg