CINEMA ''Coringa: Delírio a dois'' decepciona nas bilheterias americanas e na recepção do público Filme custou quatro vezes mais que o primeiro, mas arrecadou menos da metade no fim de semana de estreia

O "Coringa", em 2019, recebeu 11 indicações ao Oscar, US$ 1 bilhão em bilheteria global e criou um fenômeno cultural. Então, era inevitável que a Warner Bros. fizesse uma sequência, com o mesmo diretor, Todd Phillips, e astro, Joaquin Phoenix. Mas, surpreendentemente, o novo filme foi rejeitado pelo público norte-americano neste fim de semana.



"Coringa: Delírio a dois", com Lady Gaga ao lado de Phoenix, arrecadou cerca de US$ 40 milhões no fim de semana de estreia, significativamente menos do que o anterior. O estúdio agora terá dificuldades para recuperar seu orçamento de produção de cerca de US$ 200 milhões, além dos altos custos de marketing.

As críticas foram desanimadoras. O "New York Times" chamou o filme de "um trabalho árduo e desagradável", e o público concedeu a ele uma nota D, de acordo com o rastreador CinemaScore.



O elemento musical (ideia que teria vindo a Phoenix em um sonho) ofereceu ao público uma ideia nova e, para muitos críticos, foi uma maneira adequada de explorar mais a fundo um personagem principal perturbado com uma imaginação distorcida. Mas, neste caso, alienou o público típico de filmes inspirados revistas em quadrinhos.

Em 2019, "Coringa" arrecadou US$ 96 milhões no primeiro final de semana, tendo custado US$ 55 milhões para ser feito. A sequência se passa principalmente em duas locações: o Asilo Arkham, onde Arthur Fleck, o Coringa, é internado após sua onda de assassinatos; e o tribunal, onde ele está sendo julgado por seus crimes.

O filme, portanto, não deveria ter custado tanto. Mas todos os envolvidos foram muito bem pagos por seus esforços, sob os novos chefes de produção da Warner Bros., Michael De Luca e Pamela Abdy. Relatórios comerciais indicam que Phoenix recebeu US$ 20 milhões para reprisar seu papel de Arthur Fleck/Joker, enquanto Lady Gaga ganhou US$ 12 milhões para fazer parte do mundo sombrio criado Phillips.

"Lady Gaga em um musical foi uma escolha não convencional", disse David A. Gross, um consultor de cinema que publica um boletim informativo sobre números de bilheteria, em um e-mail. '''Coringa' foi um estudo de personagem bem feito sobre uma figura sombria e triste. Essa história tinha potencial limitado para crescer, e 'Delírio a dois’ não superou isso''.

Com as receitas gerais de bilheteria caindo 12% em comparação com o ano passado nessa época, Hollywood estava procurando um grande sucesso para começar outubro e ajudar os estúdios a ganhar impulso durante o resto do ano. Agora parece que terá que contar com ''Venom: The Last Dance'' e os filmes de Ação de Graças: ''Wicked'', ''Gladiador 2'' e ''Moana 2'' para se recuperar.

