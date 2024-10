A- A+

Cinema "Coringa: Delírio a dois" caminha para a pior avaliação da história da DC no Rotten Tomatoes Com apenas 34% de aprovação da crítica e 36% do público, longa se encaminha para ser o maior fracasso da produtora desde "Esquadrão Suicída", de 2016

A avaliação do público e da crítica especializada tem sido implacável com o "Coringa: Delírio a Dois", do diretor Todd Phillips, fazendo o longa obter até o momento a pior avaliação da história no site Rotten Tomatoes, especializado em cinema.



Com apenas 34% de aprovação da crítica e 36% de avaliações positivas público até a tarde desta sexta-feira (4). Assim, o longa se encaminha para ser o maior fracasso da produtora nos reviews do site desde 2016, 24 pontos abaixo da produção da DC mais mal avaliada até então, o "Esquadrão Suicída", que teve 58% de aprovação.



Nem "Batman V Superman: A Origem da Justiça", de Zack Snyder, se saiu tão mal (aprovação de 63%). "O novo filme do Coringa foi um desastre musical caótico, sem enredo coerente, tornando-o uma experiência angustiante de assistir. Apesar de esperar por um momento redentor, permaneceu dolorosamente desanimador do início ao fim", escreveu um internauta verificado pelo site



"Joker: Folie à Deux é o produto de uma ambição selvagem e sem objetivo, o tipo de balanço louco que seria louvável se não fosse tão absolutamente horrível. Ele fracassa como musical, como drama de tribunal, como romance e como peça de personagem", descascou Dylan Roth, crítio do Observer.



"Com Folie à Deux, Phillips dá aos fãs uma reviravolta que essencialmente os pune por aproveitarem a energia volátil do primeiro filme. É mais uma correção do que uma sequência, um cartão. Vá diretamente para a prisão em forma de filme", escreveu Stephanie Zacharek, da revista Time.

