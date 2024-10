A- A+

corinthiano Corinthians homenageia Washington Olivetto: 'Um dos ícones da publicidade' Comunicador foi vice-presidente de Marketing do Clube e além de ser um dos fundadores do movimento Democracia Corinthians

O Corinthians lamentou a morte do publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos, neste domingo. Em postagem nas redes, o clube descreve o comunicador como "um dos ícones da publicidade", que herdou a paixão pelo time de seu tio Armando.

"Olivetto foi vice-presidente de Marketing do Clube e além de ser um dos fundadores do movimento Democracia Corinthians. Autor dos livros “Corinthians x Outros” e “Corinthians – É Preto no Branco”. O Corinthians se solidariza com a família nesse momento de dor", afirma o clube, em nota.

O publicitário morreu em decorrência de complicações em uma cirurgia de pulmão feita em São Paulo. Logo depois da operação viajou para o Rio e o quadro pós-cirurgia se agravou. Olivetto estava internado há quatro meses no Hospital Copa Star, na Zona Sul da cidade.

A morte do publicitário também foi lamentada pela página de torcedores "Meu Timão".

"O Meu Timão e toda a equipe lamenta profundamente a morte de Washington Olivetto, corinthiano e histórico publicitário idealizador no processo de criação da Democracia Corinthiana. Olivetto também escreveu livros sobre o Corinthians e a Democracia Corinthiana, casos do 'Corinthians: É preto no branco' e 'Corinthians x Os Outros'. Desejamos muita força à família, amigos e fãs. Descanse em paz, Washington Olivetto!".

