CINEMA Curta pernambucano foi o grande vencedor do Animage 2024; confira a lista completa de premiados A 14ª edição do festival exibiu 71 curtas, de 32 países, que competiram no circuito internacional do evento

O 14° Animage - Festival Internacional de Animação de Pernambuco divulgou os filmes vencedores da Mostra Competitiva deste ano. Nesta edição, o júri premiou o curta pernambucano ''A Menina e o Pote'', de Valentina Homem e codireção de Tati Bond, como o Melhor Curta-Metragem, conquistado o Grande Prêmio Animage.

Em 2024, o circuito internacional do Animage foi contemplado com 71 curtas, de 32 países, sendo nove de realizadores brasileiros. O festival reuniu aproximadamente sete mil espectadores em 45 sessões lotadas ou esgotadas, em cinco locais da cidade, de forma gratuita (Teatro do Parque, Cinema da Fundação Derby, Cinema da UFPE, Parque da Macaxeira e Praça da Lagoa do Araçá).

A 14ª edição conseguiu trazer uma programação predominantemente inédita, exibindo ao todo 138 filmes, sendo cinco longas e 133 curtas-metragens. Ao todo, foram representados 43 países, incluindo 21 produções brasileiras.

O grande vencedor do Animage, ''A Menina e o Pote'', carrega na sua narrativa elementos da cosmologia indígena Baniwa e Yanomami para contar a história distópica da metamorfose de uma menina através de um pote. A animação utiliza a técnica de pintura sobre vidro para evidenciar a fluidez da protagonista, na medida em que ela redefine a sua percepção do mundo.

A diretora Valentina Homem trabalhou com colaboração da antropóloga indígena Francy Baniwa, para assegurar sua autenticidade cultural, inclusive, a voz da narração em língua nheengatu (tupi) é de Francy.

''Por sua excelência narrativa, que através de uma animação orgânica, potente e hipnotizante, nos apresenta a urgência de novas relações com a natureza que nos contém”, observou o júri ao justificar a escolha do Melhor Filme que, além da estatueta, recebe prêmio em dinheiro no valor de R$ 4.000,00.

"A Menina e o Pote’ é um filme muito pessoal, feito a partir de um conto autobiográfico que escrevi e que mergulha também no universo das cosmologias ameríndias, em busca de alento para o momento catastrófico que o planeta atravessa. Sentir o filme circulando em tantos festivais e reverberando com o público, já é uma conquista incrível e me dá muita alegria. Mas o reconhecimento dos júris com dois prêmios tão especiais e significativos reforçam a urgência do filme que, infelizmente, se tornou mais atual do que nunca ao nascer em um momento tão dramático de destruição das nossas florestas'', disse Valentina sobre a premiação.

A cineasta, que também venceu o Prêmio ABCA Melhor Curta Brasileiro - Troféu Jeorge Pereira, dedicou as duas conquistas aos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, ressaltando essas populações como tão importantes quanto ameaçadas. O prêmio Jeorge Pereira, da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA), é uma parceria com o Animage desde 2018.

Já o preferido pelo público, escolhido como melhor curta por meio de votação direta, foi ''A Drifting Guitar'', da francesa Sophie Roze, vencedor na categoria Prêmio do Público. O Melhor Curta Brasileiro foi ''Dona Beatriz Ñsîmba Vita'', de Catapreta, que resgatou uma personagem histórica para estabelecer um diálogo contemporâneo.

A Mostra Competitiva de curtas-metragens do Animage reúne produções atuais de animação do mundo todo e premia em nove categorias. Este ano, o festival recebeu mais de 2.200 inscrições, de 100 países, um recorde que vem sendo superado a cada edição do evento.

Filmes da Alemanha, Portugal, Irã, Polônia e Estônia também foram contemplados nesta 14ª edição do Animage. O júri oficial desta edição foi composto por Camila Kater (SP), Dandara Palankof (PE) e Fernando Galrito (Portugal). Já o júri da ABCA - Associação Brasileira de Cinema de Animação, foi composto por Marcos Buccini, Nathália Forte e Pricilla Maria.

Confira os premiados em todas as categorias:

Premiados da Mostra Competitiva 2024

Melhor Curta - Grande Prêmio ANIMAGE: A Menina e o Pote, de Valentina Homem, codireção de Tati Bond (Brasil)



Melhor Curta - Prêmio do Público: A Drifting Guitar, de Sophie Roze (França)



Melhor Curta Brasileiro: Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta (Brasil)



Melhor Curta Infantil: Lulina e a Lua, de Marcus Vinicius Vasconcelos e Alois Di Leo (Brasil)



Melhor Direção: Sopa Fria, de Marta Monteiro (Portugal)



Melhor Roteiro: Baghe Golabi, de Shadab Shayegan (Alemanha)



Melhor Direção de Arte: Our Uniform, de Yegane Moghaddam (Irã)



Melhor Técnica: JOKO, de Izabela Plucinska (Polônia)



Melhor Som: Poppy Flowers, de Evridiki Papaiakovou (Estônia)



Menção Honrosa: Curta-Metragem Brasileiro Pária, Daniel Bruson (Brasil)



Prêmio ABCA Melhor Curta Brasileiro - Troféu Jeorge Pereira: A Menina e o Pote, de Valentina Homem, codireção de Tati Bond (Brasil)



Menções Honrosas ABCA: Guaracy, de Eliete Della Violla, Daniel Bruson (Brasil) Hoje Eu Só Volto Amanhã, Diego Lacerda e codireção de Luan Hilton, Chia Beloto, Marila Cantuária, Juliette Perrey, Marcelo Vaz, Yuri Shmakov, Raul Souza, Gio Guimarães, Gabriel de Moura e Rubens Caetano (Brasil)

Sobre o Animage

O Festival ANIMAGE tem incentivo do SIC – Sistema de Incentivo à Cultura, Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura da Cidade do Recife, FUNCULTURA - Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura e Governo de Pernambuco, apoio do Consulado Geral da República Federal da Alemanha em Recife, CCBA - Centro Cultural Brasil Alemanha, Camões - Centro Cultural Português em Brasília, Instituto Cervantes de Recife, ABCA, Teatro do Parque, Cinema da Fundação Derby e Cinema da UFPE.



Este projeto foi contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura e Governo Federal. Realização da Rec-Beat Produções e Leão Produções.

