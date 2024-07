A- A+

televisão "Dança dos famosos" completa 20 anos em 2025; veja lista dos vencedores Com estreia em 2005, no "Domingão do Faustão", o "Dança dos Famosos" já teve 20 temporadas

Amaury Lorenzo, Tati Machado e Lucy Alves são os três finalistas da "Dança dos Famosos" e um deles vai se juntar ao panteão de vencedores da competição do "Domingão com Huck", que completa 20 anos em 2025.

Lucy Alves e Fernando Perrotti se classificaram com 5 notas 10 para a apresentação de "Halo", de Beyoncé; enquanto Tati Machado e Diego Maia receberam muitos elogios pela performance de dança contemporânea para "Girl on Fire", de Alicia Keys; e Amaury Lorezo e Camila Lobo trouxeram "Someone Like You", da britânica Adele. A final será no próximo domingo.

O quadro, que teve sua estreia em 2005 no "Domingão do Faustão", já teve 20 temporadas. Na última, em 2023, a vencedora foi a atriz Priscila Fantin, que competiu ao lado de Carla Diaz e Rafa Kalimann (2º e 3º lugares, respectivamente).

Mas você se lembra de todos os campeões das edições anteriores? Veja uma retrospectiva dos 19 anos de história da atração:

Vencedores da "Dança dos Famosos"

1ª temporada (2005): Karina Bacchi. A atriz e apresentadora venceu a primeira edição da atração, competindo com cinco outras celebridades. Os atores Alexandre Barillari e Daniela Escobar ficaram com o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

2ª temporada (2006): Juliana Didone. A atriz, que tinha acabado de atuar como protagonista em "Malhação", desbancou a cantora Kelly Key (2º lugar) e o humorista Pedro Bismarck (3º lugar).

3ª temporada (2006): Robson Caetano. Após conquistar várias medalhas para o Brasil, o ex-atleta Olímpico e comentarista esportivo mostrou que também tinha talento na pista de dança, e levou o troféu, disputando com outros 11 participantes. O ator Stepan Nercessian e a apresentadora Babi Xavier, levaram as medalhas de prata e bronze, respectivamente.

4ª temporada (2007): Rodrigo Hilbert. Ele cozinha, constrói casas e também dança bem. Na final, acompanhado pela professora Priscilla Amaral, o ator levou a melhor sobre Elaine Mickely e Carmo Dalla Vecchia, com uma elogiada apresentação de salsa.

5ª temporada (2008): Christiane Torloni. Ao lado do professor Álvaro Reis, a atriz saiu vitoriosa da edição, após mostrar sua evolução em diversos ritmos. O segundo e o terceiro lugar ficaram com os atores Rafael Almeida e Samara Felippo, respectivamente.

6ª temporada (2009): Paolla Oliveira. A atriz, que encantou a Sapucaí este ano com sua fantasia de onça frente à bateria da Grande Rio, sagrou-se campeã da edição, que teve dez participantes. Na final, embalada por samba de gafieira e tango, ela levou a melhor sobre o humorista Leandro Hassum (2º lugar) e o ator Jonatas Faro (3º).

7ª temporada (2010): Fernanda Souza. A atriz sagrou-se campeão com o professor Alexandre Porcelapós venver Sheron Menezes por uma diferença de 2,9 pontos, executando passo doble e samba de gafieira.

8ª temporada (2011): Miguel Roncato. Em uma disputa acirradíssima, o ator, que havia participado da novela "Passione", e sua professora Ana Flávia Simões venceram Nelson Freitas e Carol Agnelo por apenas um décimo, enfrentaram o desafio do passo doble na primeira parte da competição.

9ª temporada (2012): Rodrigo Simas. Após uma competição disputada com a atriz Claudia Ohana, o ator riscou o salão com sua professora Raquel Guarini e levou para casa o troféu.

10ª temporada (2013): Carol Castro. A atriz brilhou no salão e passou Bruna Marquezine (2º lugar) e Tiago Abravanel (3º).

11ª temporada (2014): Marcello Melo Jr. Mesmo com um pequeno contratempo (sua calça rasgou durante a competição), o ator e cantor se destacou na edição que contava com nomes como Anitta, e ficou com a primeira posição.

12ª temporada (2015): Viviane Araújo. Rainha de bateria do Salgueiro, a atriz superou os concorrentes Arthur Aguiar e Mariana Santos.

13ª temporada (2016): Felipe Simas. Dançando samba e tango, o ator foi coroado campeão, batendo Rainer Cadete e Sophia Abrahão, que também estavam na disputa.

14ª temporada (2017): Maria Joana. Ao som do samba "Argumento", de Paulinho da Viola, e de um trecho da música do balé "O Lago dos Cisnes" para a valsa, a atriz e apresentadora encantou o júri. Lucas Veloso ficou com o segundo lugar, seguido de Nicolas Prattes.

15ª temporada (2018): Leo Jaime. O cantor, mostrou todo seu talento na pista em uma competição acirrada com Erika Januza e Dani Calabresa, com uma emocionante interpretação do tango e da valsa.

16ª temporada (2019): Kaysar Dadour. O ex-BBB arrancou elogios do júri e da plateia na competição que tinha também Dandara Mariana e Jonathan Azevedo.

17ª temporada (2020): Lucy Ramos. A atriz competiu pelo título contra Danielle Winits e Giullia Buscacio, de quem venceu por um décimo.

18ª temporada (2021): Paolla Oliveira. Na edição especial "Super Dança dos Famosos", que reuniu os melhores de todas as temporadas, a atriz comprovou sua ginga e conquistou o bicampeonato, disputado com Dandara Mariana e Rodrigo Simas, ao som de samba e valsa. Além do troféu, ela ganhou também um carro zero quilômetro.

19ª temporada (2022): Vitória Strada. A atriz brilhou na competição que tinha também Ana Furtado e Vitão, que conquistaram a segunda e terceira posições, respectivamente.

20ª temporada (2023): Priscila Fantin. Ao lado do professor Rolon Ho, a atriz recebeu a maior pontuação, somando 139.6 pontos.

Confira a lista de participantes do 'Dança dos Famosos' 2024:

Tati Machado

Samuel de Assis

Juliano Floss

Klara Castanho

Gabriela Prioli

Amaury Lorenzo

Thalita Morete

Lexa

MC Daniel

Matheus Fernandes

Lucy Alves

Micael Borges

Enrique Diaz

Bárbara Coelho

Bárbara Reis

Henri Castelli

Veja também

SHOW Entenda a amizade entre Chris Martin e Michael J. Fox, que tocaram juntos na Inglaterra