Dimitria lança "Anseio", seu EP de estreia, nas plataformas digitais; ouça

A- A+

Após lançar alguns aperitivos da sua nova fase artística com o lançamento dos singles "Irreal" e "Fresta", a cantora, compositora e multi-instrumentista Dimitria lançou nas plataformas digitais seu EP de debut intitulado “Anseio”, que contém mais três faixas inéditas. O compilado, que tem a produção assinada por Guilherme Assis (indicado ao Grammy Latino), traz a dualidade entre momentos de calmaria e tempestade, transmitindo a essência original e autêntica da artista ao longo das canções.

"Anseio" foi o título escolhido por Dimitria para sintetizar a essência deste EP, onde a artista se despe do seu ego e versa sobre temas vivenciados no campo das relações e das reflexões sobre a vida, as angústias e as faltas. "Anseio significa o desejo intenso por alguma coisa ou por alguém e não poderia ter uma palavra que englobasse melhor os sentimentos que perpassam por todas as 4 faixas que compus e que acabaram culminando no meu primeiro EP solo", explicou Dimitria.

O processo criativo desse trabalho começou ainda em 2022 a partir de um desejo entre Dimitria e Guilherme Assis de criarem um trabalho juntos. Marcado por uma sonoridade repleta de grooves de bateria e camadas de vozes, o EP também conta com a guitarra como instrumento central, com temas que grudam na cabeça e colocam em voga a personalidade marcante das composições de Dimitria.

Esse trabalho também contou com a colaboração de alguns nomes, como na faixa “Lamento”, que Pedro Muniz assina a co-produção. Já a faixa “Falta” teve colaboração de Diogo Neves, tocando guitarra. "Em Falta, a linha de baixo que entra de forma bem marcante na metade da música, foi criada por Benke na época que eu ainda estava criando a música e mostrei pra ele e Diogo(guitarrista) numa reunião casual em 2022", completou.



Ouça:

Sobre a produção musical de "Anseio", o processo fluiu muito naturalmente. "Guilherme entendeu muito bem a estética que eu queria imprimir nas músicas. A primeira referência que mostrei pra ele de som, foi uma artista que eu tava simplesmente vidrada em ouvir, que é a Nilufer Yanya , especificamente o álbum dela “PAINLESS”. Passei uns 3 meses ouvindo. Me inspirou muito", completou.



Com uma bagagem musical referenciada no rock alternativo gringo como as bandas Paramore, Kings Of Leon, Alabama Shakes, The Dead Weather, além de gêneros como R & B e jazz contemporâneo. "Então tem muita probabilidade de incorporar aspectos dessas estéticas dentro do meu som. Hoje em dia é bem difícil encaixar os gêneros dentro de uma caixa. Acho que tudo tem uma pitada de vários estilos juntos", finalizou.



Dimitria, que vinha compondo em inglês para sua banda SURT, se viu precisando desaguar seus sentimento em português e apresenta neste novo momento canções com um tom confessional e cru. Essa nova aposta vem para somar com o protagonismo feminino no cenário do indie rock alternativo nacional.

Sobre Dimitria

Vindo de uma família musical, Dimitria teve contato com a música desde pequena. Sua mãe era cantora de axé nos anos 80 e 90, sempre incentivando a música em casa. Cantava na banda Zuê, da cidade de Paulo Afonso - BAHIA, sendo um de seus vocalistas o cantor e compositor Fredson Romero, tio de Dimitria, que compôs a canção “Diga Que Valeu”, hit conhecido na voz de Bel Marques. Aos 9 anos de idade, Dimitria começou a tocar violão, de forma autodidata. Ainda na infância, conheceu a artista Avril Lavigne, que se tornou a primeira grande referência musical que acabou despertando o gosto pelo rock alternativo. Morou nos EUA durante 5 anos da sua infância, criando um elo com a cultura americana e consequentemente com o consumo de música internacional.

Na sua bagagem musical vem muito do rock alternativo gringo, bandas como Paramore, Kings Of Leon, Alabama Shakes, The Dead Weather, entre outros. Também escuto muito R & B e jazz contemporâneo, então tem muita probabilidade de incorporar aspectos dessas estéticas dentro do meu som. Hoje em dia é bem difícil encaixar os gêneros dentro de uma caixa. Acho que tudo tem uma pitada de vários estilos juntos.

Ficha Técnica

Título do EP: Anseio

Artista: Dimitria

Selos: Zelo

Faixas:

1.Desalento (Dimitria Lins/Guilherme Assis)

Dimitria Lins - Vozes

Guilherme Assis - Sintetizador e Programação Eletrônica

2.Irreal (Dimitria Lins)

Dimitria Lins - Bateria, Guitarra e Voz

Guilherme Assis - Percussão, Baixo, Bass Synth, Guitarra e Sintetizador

3. Lamento (Dimitria Lins)

Dimitria Lins - Bateria, Guitarra e Voz

Pedro Muniz - Bass Synth, Sintetizador e Programação eletrônica

Guilherme Assis - Baixo, Piano, Guitarra, Sintetizador e Programação eletrônica

4. Fresta (Dimitria Lins)

Dimitria Lins - Bateria, Violão e Voz

Pedro Muniz - Piano

Guilherme Assis - Percussão, Bass Synth, Guitarra, Piano, Orgão, Samples

5.Falta (Dimitria Lins)

Dimitria Lins - Bateria, Violão, Guitarra e Voz

Guilherme Assis - Percussão, Baixo, Guitarra

Diogo Neves - Guitarra, Piano e Programação eletrônica

Benke Ferraz - Baixo

Produção Musical: Guilherme Assis e Dimitria Lins

Collab com Pedro Muniz em Lamento

Collab com Diogo Neves em Falta

Mix: Tiago Abraão

Master: Tiago Abraão|

Gravado entre Março e Julho de 2023 no Zelo Estúdio - Recife/PE; no Home Studio particular de Pedro Muniz; no Home Studio particular de Diogo Neves

Veja também

Documentário Ataque que fez Salman Rushdie perder um olho vai inspirar documentário dirigido por Alex Gibney