Disputa por herança, vícios e reclusão: como vivem os três filhos de Michael Jackson

A- A+

Crescer sob o peso de um sobrenome célebre nunca seria fácil. Mas, para os filhos de Michael Jackson, Prince, Paris e Bigi, a herança do Rei do Pop trouxe não apenas fortuna e fama, mas também uma maldição: vícios, batalhas judiciais e a constante luta por identidade e propósito.

Quando Michael Jackson morreu em 2009, aos 50 anos, deixou para trás um legado inigualável e uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões, que rapidamente se transformou em motivo de disputa. Seus três filhos, então adolescentes e crianças, se viram no centro de uma batalha judicial pela tutela e gestão da fortuna.

Prince, hoje com 27 anos, Paris, de 26, e Bigi (antes conhecido como Blanket), de 22, cresceram isolados do mundo, protegidos por máscaras e o alto portão do rancho Neverland. Contudo, após a morte do pai, a exposição ao público tornou-se inevitável.

Paris Jackson: vícios e superação

Paris, a mais vocal dos irmãos, enfrentou um caminho turbulento. Esta semana, ela revelou publicamente sua luta contra o vício em heroína e álcool, marcando cinco anos de sobriedade com uma publicação comovente. "Quase perdi tudo", escreveu.

Desde a morte de seu pai, Paris enfrentou episódios de depressão severa. "Eu era uma pessoa completamente diferente", confessou à Rolling Stone em 2017. A internação em uma escola terapêutica em Utah foi um divisor de águas em sua recuperação.

Hoje, além de artista, Paris também é uma figura pública controversa. Em 2020, gerou furor ao interpretar "Jesus lésbica" no filme "Hábito". Apesar das críticas, ela seguiu em frente, buscando afirmar sua identidade artística e pessoal.

Recentemente, anunciou seu noivado com Justin Long, um produtor musical, mas a notícia trouxe preocupação à família Jackson. Fontes próximas sugerem que a fortuna de Paris, avaliada em US$ 100 milhões, possa ser alvo do interesse do noivo.

Bigi Jackson: reclusão e batalhas judiciais

Enquanto Paris busca os holofotes, Bigi optou pela discrição. Agora com 22 anos, abandonou o apelido "Blanket" e raramente aparece em público. Contudo, sua tentativa de se manter distante da mídia não o poupou de disputas familiares.

No ano passado, ele entrou com uma ação judicial contra sua avó Katherine, antiga tutora dos filhos de Michael, em uma questão envolvendo o uso de recursos do espólio da família. Bigi também expressou interesse em seguir carreira no cinema, inspirado por seu irmão mais velho.

Prince Jackson: o herdeiro discreto

Prince, o mais velho, tem mantido uma vida mais estável, dedicando-se à filantropia e à produção audiovisual. Embora menos envolvido em polêmicas, ele permanece um pilar de suporte para seus irmãos, frequentemente acompanhando Paris em eventos públicos.

Além dos desafios individuais, os irmãos enfrentam o impacto duradouro das controvérsias em torno de Michael Jackson. Desde as alegações de abuso infantil até o documentário "Leaving Neverland", que reacendeu as acusações contra o cantor, o nome Jackson continua a gerar atenção e polêmica.

Com o lançamento do filme biográfico "Michael", estrelado pelo sobrinho de Jackson, Jaafar, e rumores de uma continuação de "Leaving Neverland", o escrutínio público sobre a família não parece diminuir.

A fortuna deixada por Michael é outro ponto de tensão. Katherine, hoje com 93 anos, ainda luta para controlar partes do espólio, enquanto os netos buscam independência financeira e emocional.

Veja também

BBB 25 BBB 25: Vitória Strada e Mateus Pires confirmados no reality; confira a lista completa das duplas