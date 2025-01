BBB 25: Vitória Strada e Mateus Pires confirmados no reality; confira a lista completa das duplas

A- A+

BBB 25 BBB 25: Vitória Strada e Mateus Pires confirmados no reality; confira a lista completa das duplas A atriz entrou no programa com o amigo arquiteto

A lista dos participantes confirmados para o Big Brother Brasil 25 (BBB 25) começou a ser revelada pela Globo, durante a programação da emissora, nesta quinta-feira (9). Este ano, uma novidade: brothers e sisters entram em duplas para disputar o prêmio milionário.



A nova temporada do BBB 25 estreia na segunda-feira (13), com duplas formadas por amigos, familiares e casais. Os participantes confinados são classificados em dois grupos: "Camarotes" - composto por famosos - e "Pipocas", os anônimos que tentam a sorte na casa mais vigiadas do Brasil.



Anúncio dos participantes

Transmitido pela TV Globo ao longo da sua programação, a partir dos intervalos de 'Tieta' no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, o anúncio dos confinados diretamente da casa mais vigiada do Brasil, será feito pelo apresentador Tadeu Schmidt, acompanhado do time da #RedeBBB.



Ao longo da tarde e noite, o público começa a ficar sabendo o nome das duplas da disputa milionária e conhecendo detalhes da decoração comemorativa desta edição, que é inspirada nos 60 anos da TV Globo.

Confira os participantes anunciados para o elenco do BBB 25:

Vitória Strada e Mateus Pires

Vitória Strada. de 27 anos, é famosa pelos papéis que vem colecionando na televisão. Nascida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a atriz atua como modelo desde dos 12 anos.



Vitória levou o amigo e arquiteto Mateus Pires. Nascido em São José dos Campos, em São Paulo, o paulista de 28 anos foi parar no Rio de Janeiro por conta da profissão do pai, que é militar da aeronáutica e precisava se mudar de cidades.

