Duzentas pessoas viram a noite em hotel para montar decoração de festa de 15 anos de Rafaella Justus

Duzentas pessoas — entre operários, técnicos, paisagistas e decoradores de ambiente — viraram a noite, entre a última quinta-feira (29) e esta sexta-feira (31), para montar a área onde se desenrolará o festão de 15 anos de Rafaella Justus, no luxuoso hotel JW Marriott, na Chácara Santo Antônio, em São Paulo.



A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, separados há mais de uma década, receberá 400 convidados num salão de 1.400 metros quadrados na noite desta sexta-feira (30).

A responsável pela decoração é Andrea Guimarães, queridinha de milionários e famosos quando o assunto é festa infantil.



Além de famosos como Ivete Sangalo, Sabrina Sato, Sorocaba e Marcos Mion, Andrea revelou em um podcast que já prestou alguns serviços para Beyoncé.

Segundo ela, o projeto da celebração de 15 anos de idade de Rafa Justus — com "cenário tecnológico arrojado e cinematográfico", como ela já definiu — é o maior em sua carreira.

"Estamos na contagem regressiva. A equipe entrou de madrugada. São mais de 200 pessoas trabalhando no hotel. Este é um projeto ousado. Era meu sonho fazer, e aí a Rafa ficou apaixonada, assim como o Roberto, a Tici... ", adiantou a decoradora.

O local escolhido para o festão comporta até 500 pessoas e terá serviço de bufê personalizado, além de dois shows de atrações escolhidas pela aniversariante — os nomes que subirão ao palco ainda são guardados a sete chaves.

Quanto custa a festa de Rafa Justus?

Fora do país, Andrea Guimarães também faz festas para milionários. No final de abril deste ano, ela organizou uma festa com o tema "Realeza" para a comemoração de 1 ano de uma criança no resort The Mar-A-Lago Club, localizado em Palm Beach, na Flórida.



O local, propriedade do ex-presidente americano Donald Trump, já foi sua mansão e atualmente é um hotel cinco estrelas.

Decoradora de longa data, Andrea Guimarães é conhecida por festas extravagantes realizadas para públicos de luxo. Em 2015, ela revelou que suas decorações poderiam chegar a R$ 400 mil.



Atualmente, os preços podem ultrapassar o dobro desse valor, a depender do que é exigido pelo contratante.

Os números do festão de Rafa Justus são superlativos. Na parte de sobremesas, serão nada menos do que três mil doces, dos mais diversos sabores e formatos, e tudo criado pela cake designer Mariana Junqueira, também responsável pelo bolo.

"Costumamos fazer um cálculo de três a cinco doces por pessoa, então para 400 convidados deve ser em torno de dois mil quinhentos a três mil doces", detalhou Andrea Guimarães.

