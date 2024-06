A- A+

Cultura+ Edição rara de ''Harry Potter'', com o nome de J.K. Rowling escrito errado, vai a leilão nos EUA Atuais donos adquiriram o livro por R$ 7,00

Uma rara edição de uma cópia teste não corrigida de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" irá a leilão na Inglaterra, com o objetivo de alcançar milhares de dólares.

A edição é particularmente interessante, pois contou com uma tiragem de apenas 200 exemplares e ficou marcada por trazer o nome da autora J.K. Rowling escrito de forma equivocada em uma das primeiras páginas internas. No livro, é possível ler J.A. Rowling.

A casa internacional de leilões Heritage Auctions, localizada em Dallas, nos Estados Unidos, será a responsável pela venda do item. Os lances poderão ser dados entre os dias 1º e 25 de julho.

A cópia foi comprada por R$ 7,00 pela escola St. Kenelm, de Minster Lovell, na Inglaterra, em 1997, diretamente da editora da obra.

A instituição manteve o livro em sua biblioteca até 2002, quando foi guardado em um depósito. Anos mais tarde, foi descoberto e comprado por um empresário da região, Dale Henry, que agora está leiloando a peça.

É difícil saber o valor real do item. Uma cópia semelhante foi adquirida no passado por pouco mais de R$ 70 mil. Outras primeiras edições de "Harry Potter", já atingiram quantias superiores, algumas até ultrapassando a barreira do milhão.

Veja também

ARTES VISUAIS Exposição "Fusão", de Gustavo Magalhães, estreia na Caixa Cultural Recife