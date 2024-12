Elton John: usar óculos escuros e coloridos em ambientes fechados faz mal aos olhos?

A- A+

Marca registrada de Elton John, os óculos escuros nunca são retirados de seu rosto. Em cima do palco, em tapetes vermelhos, ambientes fechados ou abertos, sempre com óculos escuro, armação chamativa e com lente colorida. Aos 77 anos, a perda de visão do artista do olho direito, nada tem a ver com o uso dos óculos.

Pelo contrário, ele contraiu uma infecção ocular, cujas características não foram reveladas, bem como o nome da condição, durante uma viagem que fez ao sul da França. “Já faz quatro meses que não consigo enxergar. E meu olho esquerdo também não está nas melhores condições”, disse em entrevista ao Good Morning America.





Mas usar óculos escuros na maioria do tempo, mesmo que em ambientes fechados, pode fazer mal à saúde ocular? Segundo a oftalmologista, Marina Roizenblatt, especialista em retina cirúrgica e médica voluntária do Hospital São Paulo, depende se o paciente se sentir confortável.

— Muitas mães acreditam que ler no escuro pode atrapalhar o desenvolvimento do olhar, ou causar algum problema, mas isso é uma notícia falsa, tem pessoas que acham mais confortável ler no escuro, outras no claro. Algumas chegam em ambientes e vão acendendo todas as luzes, enquanto outras apagam todas. Isso é uma característica pessoal e depende de como a pessoa se sente mais confortável — explica.

A médica afirma que se um ambiente for escuro e a pessoa ainda está usando óculos de sol, a capacidade de enxergar diminui e ela pode sofrer acidentes, mas em relação à saúde ocular, pode dar uma dor de cabeça, desconforto visual, falta de nitidez, mas nada que seja irreversível ou danos mais graves e sérios ao olho.

O problema em Elton John afetou a capacidade dele em gravar novos materiais. Segundo ele, fazer uma entrevista é fácil, porém, não consegue ler mais uma partitura ou entrar em um estúdio e gravar. “Não consigo enxergar nada, nem ler nada”, diz.

Proteção contra raios-ultravioleta

A profissional garante que usar óculos de sol não faz mal, o que as pessoas devem levar em consideração é se o acessório possui proteção contra os raios ultravioletas da luz solar.

— As pessoas compram às vezes sem certificado, ou falsificado, e sem a devida proteção. As pupilas acabam dilatando atrás dos óculos, entra uma quantidade maior de luz dentro do olho, e como não tem a proteção, acaba se tornando algo mais maléfico do que benéfico — diz.

Com a proteção, os óculos podem prevenir a formação de catarata, alguns tipos de cânceres oculares, degeneração macular relacionada a idade e até mesmo pterígio, um tipo de pele na superfície ocular que avança sobre a córnea, causando problemas de visão.

