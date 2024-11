"Já faz quatro meses que não consigo enxergar", diz Elton John sobre delicado estado de saúde

A- A+

Elton John é um dos músicos mais importantes das últimas décadas.

Autor de “Goodbye Yellow Brick Road” entre outros hits, ele compôs inúmeras músicas que alcançaram enorme popularidade, tornando sua figura acompanhada fielmente por seu público.

No entanto, a saúde de Elton tem gerado preocupação entre seus fãs há algum tempo. Em uma entrevista recente, o pianista revelou um diagnóstico difícil que impacta significativamente sua atividade profissional.

Durante uma entrevista ao Good Morning America, o músico detalhou:

“Infelizmente, perdi a visão do meu olho direito em julho devido a uma infecção que contraí no sul da França. Já faz quatro meses que não consigo enxergar. E meu olho esquerdo também não está nas melhores condições.”

Mais adiante, Elton explicou como sua saúde ocular está afetando sua profissão e destacou:

“Há esperança e otimismo de que tudo ficará bem, mas estou preso nesta situação. Posso ter uma conversa como esta, mas entrar em um estúdio e gravar, isso já é outra coisa. Para ser direto, eu não consigo ler uma partitura. Não consigo enxergar nada, nem ler nada.”

Esse problema de saúde, como o próprio pianista apontou, afetou sua capacidade de gravar novo material.

Por isso, a produção de seu próximo álbum está pausada. Sobre o esperado trabalho, Elton confessou:

“Já faz um tempo desde a última coisa que fiz, então preciso apenas retomar o ritmo. Estamos tomando medidas para tentar melhorar. Eles pensam na minha mortalidade e se preocupam”

Em dezembro de 2005, Elton John surpreendeu o mundo ao revelar que ele e seu marido, David Furnish, haviam se tornado pais de um menino chamado Zachary Jackson Levon Furnish-John, por meio do método de barriga de aluguel.

Na época, o músico tinha 62 anos e seu parceiro, 48. Dois anos depois, o casal deu as boas-vindas a Elijah Joseph Daniel, o segundo filho da família.

Hoje, treze anos depois, no novo documentário baseado em sua vida, *Elton John: Never Too Late*, o artista, agora com 77 anos, confessou que seus filhos estão preocupados com sua idade e o que pode acontecer no futuro.

“Eles pensam na minha mortalidade e se preocupam”, revelou Elton sobre os sentimentos de Zachary, de 13 anos, e Elijah, de 11.

“Eles não pensam tanto no que pode acontecer com David, mas sim comigo”, acrescentou. Segundo John, seus dois filhos “adoram o pai, então querem que ele esteja sempre por perto, e eu também adoraria estar sempre presente.” Mesmo assim, o cantor reconhece que pode perder alguns momentos importantes da vida de seus filhos.

“Eu gostaria de vê-los se casar e ter filhos, mas não acho que estarei aqui quando isso acontecer. No entanto, quem sabe?”, refletiu Elton.

“Você nunca sabe”, continuou. “Por isso quero aproveitar o tempo da melhor forma possível enquanto ainda estou aqui. O tempo que passamos juntos é maravilhoso e precioso.”

Durante uma participação no The Ellen DeGeneres Show em 2016, o cantor de “Tiny Dancer” descreveu seus filhos como “a coisa mais importante de nossas vidas.” Ele afirmou:

“Se há dez anos alguém me dissesse que eu estaria no seu programa, casado com o homem que amo e com dois filhos maravilhosos, eu diria: ‘Você colocou drogas na minha bebida’. Mas a vida te surpreende, e esses dois meninos chegaram em um momento em que eu nunca imaginei ter filhos.”

Elton concluiu sobre sua paternidade: “Não há palavras para descrever o quanto amamos esses meninos. Eles são simplesmente incríveis.”

No aniversário de 75 anos, Elton escreveu uma carta para seus herdeiros, oferecendo lições de vida e expressando seu amor:

“Zachary e Elijah, vocês dois são os maiores presentes que já recebi”, escreveu ele na carta publicada pela revista Time.

“Vocês preencheram meu coração com amor e deram à minha vida propósito e significado de formas que eu nunca pensei serem possíveis. Vocês são meu maior orgulho, e eu os amo tanto, tanto… Sejam quem vocês quiserem ser quando crescerem, mas sempre sejam vocês mesmos, plena e completamente.”

