"Qualquer pessoa gay que cria uma criança merece aplausos", diz Elton John

Elton John e o marido, David Furnish, têm dois filhos: Zachary, de 13 anos, e Elijah, de 11 (ambos afilhados da cantora Lady Gaga). Em entrevista à Radio Andy, o músico de 77 anos revelou que ter se tornado pai mais velho foi a melhor coisa que ele já fez na vida. Ele também comentou sobre os desafios de ser um pai gay.

— Para mim, pessoalmente, tive uma vida incrível, uma ótima carreira, conquistas incríveis, música, blá, blá, blá, mas eu diria que nossos filhos e David [seu marido] são as coisas mais importantes para mim — disse ao apresentador Andy Cohen. — Acho que qualquer pessoa gay que cria uma criança merece aplausos, porque há tantas pessoas que dizem que isso não deveria acontecer.





— Para todas as outras pessoas que são gays e têm seus próprios filhos, é o maior presente que você poderia ter — acrescentou o músico. — Nunca tive um presente melhor na minha vida e não o trocaria por nada.

Aposentado dos palcos desde julho do ano passado, o compositor de "Your song" e "Rocket man" revelou ainda que deixou as grandes turnês para se dedicar à vida de pai:

— Esse foi o motivo pelo qual saí da estrada, para poder passar a última parte da minha vida estando presente para os meus filhos

