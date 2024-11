Após "sarrada" em luta contra Whindersson Nunes, boxeador Neeraj Goyat vira alvo de críticas

A- A+

Não pegou bem o gesto de cunho sexual realizado em tom de deboche pelo indiano Neeraj Goyat durante a luta de boxe contra o influenciador digital brasileiro Whindersson Nunes, na última quinta-feira (15).



Em dois momentos da disputa, o boxeador estrangeiro — que venceu a batalha — imobilizou o adversário, encostou o seu corpo nas costas dele e fez como se o estivesse "encoxando" (ou "sarrando", como vem sendo dito na linguagem das redes sociais). Seguidores do atleta e nomes importantes do esporte condenaram a atitude do lutador.

Nas redes sociais, seguidores de Neeraj Goyat vêm inundando as caixas de comentários nos posts mais recentes do atleta com críticas à postura apontada como "inconveniente". "Você foi desrespeitoso. Isso não é um atleta. Envergonhou o mundo dos esportes", escreveu uma pessoa. "Pode assediar no meio da luta", questionou outra seguidora. "Acho que provocar faz parte do jogo. Mas fingir que está sarrando o adversário? Não dá para achar isso engraçado numa partida esportiva", afirmou um internauta americano.







Durante a transmissão ao vivo da luta, que foi exibida por meio da Netflix, o narrador Luis Felipe Freitas se incomodou com a situação — e com a falta de punição, por parte do juíz, para o indiano. "Aí não, né? Aí está de brincadeira. Vamos dar uma punição nele", indignou-se o narrador. Ao que o comentarista Popó, pugilista brasileiro tetracampeão mundial de boxe, concordou. "Isso é para tirar um ponto. São milhares de pessoas no ginário e milhões de pessoas assistindo", justificou.

As imagens com a "sarrada" acabaram viralizando mundo afora nas redes sociais e se tornaram um meme, com montagens que fazem menções, inclusive, a sites com conteúdo pornográfico. Diante da repercussão, Whindersson Nunes se manifestou, compartilhando, ele mesmo, o tal meme. "Passar por uma palhaçada dessas por 500 mil dólares nunca mais", afirmou ele, revelando que recebeu R$ 2,8 milhões para participar da luta.

