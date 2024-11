Derrotado por youtuber 31 anos mais novo, Mike Tyson acumula sete derrotas na carreira

Depois de 19 anos afastado dos ringues com as lutas profissionais, o lendário boxeador Mike Tyson, de 58 anos, decidiu voltar para esse lugar tão familiar.



A luta, no início da madrugada deste sábado (16), em Arlington, nos EUA, foi contra o youtuber pugilista Jake Paul, 31 anos mais novo que ele. Tyson, famoso por "liquidar" os combates no começo, foi derrotado, por pontos, após oito rounds. Esse resultado se junta a outros seis em sua vida profissional.







Tyson começou a carreira em 1985 e a sua primeira derrota nos ringues só veio cinco anos depois, em fevereiro de 1990, contra o americano Buster Douglas. Sua segunda derrota (em luta contra o americano Evander Holyfield) teve um intervalo de mais seis anos. Tyson quebrou recordes. Ele se tornou o boxeador mais jovem a ganhar os cinturões mundiais de pesos pesados do WBC, WBA e IBF. Ele também foi a primeira pessoa na história a deter todos esses títulos ao mesmo tempo.

Prime @MikeTyson would have destroyed @jakepaul in 90 seconds. A 58yr-old Tyson went 8 rounds against a much fitter and very capable boxer half his age. Mock him all you like, but Mike’s got the heart of a lion, balls of steel, and will always be an absolute legend. pic.twitter.com/VdfUtn7Org