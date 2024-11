Viih Tube tranquiliza fãs ao deixar UTI após parto do segundo filho: "Logo vou para casa"

A- A+

Viih Tube deixou a UTI do hospital Pro Matre, em São Paulo, nesta sexta-feira (15) após passar por uma transfusão de sangue no dia anterior. A influencer está internada desde o parto do segundo filho, Ravi, na última terça-feira (12). Neste sábado, ela tranquilizou os fãs:

"Já sai da UTI e estou no quarto, não fico muito no celular. Mas passando pra dizer que estou bem melhor, logo vou para casa!", escreveu a influencer de 24 anos nos stories do Instagram.





Viih Tube apresenta melhora e deixa UTI após parto do segundo filho — Foto: Reprodução Instagram

Em casa, a primogênita do casal protagonizou um momento de saudade da mãe, que foi compartilhado pela Viih, através dos stories.

"Filha, querer estar com você está me dando forças. A mamãe está com muita esperança de te ver logo, com muita saudade! Já chorei tanto com esse vídeo", disse.

No vídeo, Lua, de 1 ano e sete meses, aparece segurando um porta-retrato com uma foto da família, fazendo carinho na imagem da mãe. Em seguida, ela leva o objeto decorativo até o seu carrinho, coloca-o no banco, sugerindo que vai dar um passeio com a influenciadora.

Veja também

LANÇAMENTO Mart'nália lança novo álbum cantando clássicos do pagode dos anos 1990