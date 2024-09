A- A+

FILME Elton John: em documentário, astro revela que filhos estão preocupados com sua saúde

Em dezembro de 2005, Elton John surpreendeu o mundo ao revelar que ele e seu marido, o produtor David Furnish, haviam se tornado pais de uma criança chamada Zachary Jackson Levon Furnish-John, por meio de uma barriga de aluguel. Naquela época, o músico tinha 62 anos e seu companheiro, 48. Dois anos depois, deram as boas-vindas a Elijah Joseph Daniel, segundo herdeiro do casamento.

Hoje, 13 anos depois, em um novo documentário baseado na sua vida, "Elton John: Never too late", o cantor, compositor e músico de 77 anos confessa que as crianças estão preocupadas com a sua velhice e com o que lhe pode acontecer: "Eles pensam na minha mortalidade e se preocupam", confessou o astro sobre os sentimentos de Zachary, 13, e Elijah, 11.

— Eles não pensam muito no que poderia acontecer com David, mas sim comigo — acrescentou.





Segundo Elton John, seus dois filhos "amam o pai, então querem que ele esteja sempre ao seu lado, e eu adoraria estar sempre lá também". Mesmo assim, o cantor e compositor é realista e sabe que é possível que perca alguns momentos importantes da vida dos filhos.

— Quero vê-los tendo filhos e se casando, mas não acho que estarei por perto quando isso acontecer. Da mesma forma, quem sabe? — refletiu o cantor. —É por isso que quero aproveitar ao máximo meu tempo enquanto estou aqui. O tempo que passamos juntos é maravilhoso e precioso.

Durante uma aparição no The Ellen DeGeneres Show em 2016, o cantor descreveu seus filhos como "a coisa mais importante em nossas vidas".

— Se você tivesse me dito há dez anos que eu estaria no seu programa, casado com o homem que amo e com dois lindos filhos, eu teria dito: 'Você colocou drogas na minha bebida'. Mas a vida traz desafios e eles chegaram em um momento em que nunca pensei que teria filhos — disse o astro. —Não há palavras para descrever o quanto amamos essas crianças. Eles são simplesmente incríveis.

Durante 2023, o cantor despediu-se dos palcos para poder passar mais tempo com os filhos e o marido, levando um estilo de vida mais descontraído e caseiro.

— As turnês são exaustivas para mim agora e me afastam da minha família e dos meus filhos. Tive uma carreira maravilhosa, inacreditável. Foram 52 anos de pura alegria tocando música, que sorte eu tenho! — disse o cantor, emocionado ao público sueco em sua última apresentação.

Regra de ouro

Elton John e o marido David Furnish vivem um duradouro relacionamento e estão muito felizes. Aliás, os dois estabeleceram uma regra bem definida para que pudessem manter a boa convivência de casal. O cantor de 77 anos, um dos artistas britânicos mais celebrados, e o cineasta, de 61, começaram a namorar em 1993 e se casaram oficialmente em 2014 — ou seja, uma relação de mais de 30 anos.

A norma da vida de casal, na verdade, é simples: em entrevista à revista People, David Furnish afirmou que ele e o amado não dormem enquanto estiverem brigados um com o outro. Antes, eles necessariamente precisam fazer as pazes para enfim poderem se deitar.

“Nunca vamos para a cama após uma discussão”, disse ele à publicação americana. “Sempre nos certificamos de que, antes de nos deitarmos à noite, se houver algum tipo de estranhamentos no ar ou, (expressões como) ‘Não estou falando com você. Você me irritou muito’, não dormimos com isso.”

De acordo com a revista, o casal permanece acordado até de madrugada caso seja preciso para resolver as rusgas. Isso é uma norma para que sempre exista cumplicidade na vida do casal. “Elton e eu nunca fomos desonestos um com o outro”, afirmou Furnish. “Sempre falamos muito abertamente sobre nossos sentimentos e, quando enfrentamos desafios e coisas que precisamos superar, sempre conversamos.”

Assim, o casal construiu uma relação de 31 anos, desde quando começaram a namorar. Segundo Furnish, eles se conheceram em um jantar de um amigo em comum, em 1993, e começaram a se encontrar para que pudessem se conhecer melhor. Em 2005, eles oficializaram a união civil e nove anos depois, o casamento, após isto enfim foi legalizado pela lei britânica. Juntos, eles são pais de Zachary, de 13 anos, e Elijah, de 11.

