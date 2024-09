A- A+

documentário Assassinato de Eliza Samudio é contado em documentário com detalhes inéditos do caso Modelo foi morta em 2010 a mando de Bruno Fernandes, então goleiro titular do Flamengo

O assassinato de Eliza Samudio, à época com 25 anos, chocou o Brasil 14 anos atrás. O caso da modelo ganhou repercussão em todo o país devido à participação de Bruno Fernandes, então goleiro titular do Flamengo e mandante do crime.



Também atriz, ela foi vítima de cárcere privado, estrangulamento e esquartejamento. Além do atleta, outras pessoas também foram apontadas como envolvidos no crime, uma história que será contada no documentário “A vítima invisível: o caso Eliza Samudio”, com estreia em 26 de setembro.





Em março de 2013, o goleiro havia sido condenado a 20 anos e nove meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza e pelo sequestro e cárcere privado também de Bruninho, filho dos dois (Bruno também havia sido condenado por ocultação de cadáver, pena que foi depois extinta, após a Justiça entender que o crime prescreveu).





Bruno // TJMG Divulgação

No período quando começou a relatar agressões de Bruno, Eliza afirmou que conheceu Bruno por intermédio de amigas e conhecidos. O relacionamento entre ambos começou em 2009, e em maio daquele mesmo ano a modelo descobriu que estava grávida do goleiro.

Segundo relatos de Eliza, Bruno se mostrou disposto a dar apoio em um primeiro momento, mas depois começou a agredi-la e, meses mais tarde, registrou queixa contra o atleta na polícia por agressão, ameaça e sequestro.

No episódio relatado por Eliza, Bruno a teria obrigado a tomar pílulas abortivas e, depois, a agrediu com tapas, enquanto amigos do goleiro que estavam portando armas ajudaram na ação. Ela estava grávida de cinco meses.

O documentário, com direção de Juliana Antunes, mostra a trajetória de Eliza e os eventos que antecederam o desaparecimento da modelo sob o ponto de vista da própria, além de exibir “detalhes inéditos do caso e que foram negligenciados na época”.

Veja também

OCC Orquestra Criança Cidadã: maioridade com transformações de vidas