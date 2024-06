Celine Dion pediu que nenhuma cena fosse cortada de doc, mesmo após descoberta da sua doença rara

A- A+

Celine Dion não se importa com as câmeras. Para o documentário ''I Am: Celine Dion'', disponível no Amazon Prime Video, a cantora não impôs restrições sobre o que poderia ser filmado.

Assim, o que se vê na tela é um retrato dolorosamente íntimo do corpo de uma estrela pop lutando contra si mesmo. Dion anunciou em 2022 que tinha síndrome da pessoa rígida, uma condição neurológica autoimune que causa rigidez progressiva e espasmos musculares graves. Durante uma sessão com seu fisioterapeuta, filmada para o documentário, ela teve uma convulsão. E a câmera continuou gravando.

Numa entrevista por videochamada, a diretora Irene Taylor falou sobre a filmagem do documentário e por que o momento íntimo de sofrimento de Dion foi incluído na edição final. Estes são trechos editados da conversa.

Em que momento na pré-produção você descobriu a doença de Dion?

Conversamos longamente e eu não sabia que ela estava doente. Estávamos no meio da pandemia e não surpreendeu que ela estivesse em casa. A maioria das pessoas estava, e artistas ao redor do mundo ficaram um tempo sem trabalho.

Em algum momento concordamos em fazer o filme. Várias semanas depois dessa decisão, veio um pedido de telefonema. Imaginei que fosse algo sério, porque nos falamos no mesmo dia dia e ele disse que Celine estava doente e que eles não sabiam o que era. Filmamos por vários meses antes de um diagnóstico definitivo.

Diante do diagnóstico, houve alguma conversa sobre parar de filmar?

Definitivamente não. Consegui me concentrar quando percebi que, primeiro, ela tinha um problema sem nome e, segundo, filmando percebi como o corpo dela parecia diferente, o rosto parecia diferente. A íris da minha perspectiva ficou muito menor.

Houve um momento em que decidi fazer o filme e pensava: “O que vou fazer? Sair em turnê com ela?" Mas quando descobri o diagnóstico, isso estreitou o escopo de como eu entraria na vida dela.

Documentários autorizados não costumam trazer momentos profundos ou extremamente pessoais. Esse, por outro lado, é muito direto. Houve discussões iniciais sobre quanto você poderia mostrar?

Não houve discussões sobre parâmetros, e isso porque Celine não pediu esses parâmetros. Ela me disse, logo no primeiro dia: “Você está na minha casa, o fato de estar aqui significa que eu deixei você entrar. Não peça permissão para nada."

Senti que deveria respeitar esse acesso com ternura, dignidade e classe. Há muita coisa que a câmera não vê. Se houvesse um pouco de tensão ou desconforto, eu recuaria. Em parte, foi isso que construiu a confiança ao longo do tempo: ela me deu tudo, mas eu não aceitei.

Qual foi a sua reação na parte final do documentário, quando Dion começa a ter uma convulsão durante a fisioterapia.

Eu vi essa rigidez que não era a reação fluida que eu estava filmando há vários meses na fisioterapia. Em alguns minutos, ela estava gemendo de dor.

Eu queria saber se ela estava respirando, porque ela gemia e então parou. Coloquei o microfone, que ficava na ponta de uma haste que você pode aproximar discretamente do personagem, embaixo da mesa. Eu não conseguia ouvir a respiração dela.

Fiquei muito em pânico. Olhei ao redor da sala e vi que a terapeuta chamou o chefe da segurança. O guarda-costas entrou imediatamente na sala. Pude ver que esses dois homens estavam lá para cuidar dela e foram treinados para isso.

Em cerca de três minutos, quando passou essa resposta humana de querer ser útil e largar tudo, Nick (Midwig, o diretor de fotografia) e eu começamos a filmar tudo conforme acontecia. Foi muito desconfortável. Nunca estive em uma situação com uma câmera que fosse tão sensível.

Há uma cena mostrando o rosto dela por quase dois minutos, forçando o espectador a vê-la realmente sofrendo de dor. Por que você tomou a decisão de não cortar isso?

Nos meus 20 anos eu morei no Sudeste Asiático e aprendi muito sobre observação através dos ensinamentos budistas. Há uma parábola budista tibetana sobre esta deusa chamada Green Tara, que dizem estar disfarçada e viver no mundo como uma humana sofredora.

A parábola ensina que quando você vê um ser sofredor à beira da estrada, quando vê o corpo de alguém devastado pela pobreza ou pela violência, você não deve desviar o olhar porque se o seu amor pode tocar a experiência de alguém, você está cultivando a compaixão.

Amo minha profissão porque ela me permite acessar uma experiência humana com a qual talvez não tenha contato direto. Mas se eu não desviar a atenção, se eu olhar para isso e não recuar, pode cultivar algo em mim que me faça entender melhor aquela pessoa.

Então, não cortamos. Houve momentos em que pensei, OK, isso é intenso demais. Deixava passar mais dois ou três segundos e depois cortava. Eu queria ir longe o suficiente para que as pessoas pensassem sobre suas próprias experiências e não fugissem. Existem aspectos desconfortáveis em estar vivo, e se a narrativa cinematográfica pode nos aproximar da tolerância a esse desconforto, quero fazer isso com meus filmes.

Como foi a conversa depois que ela viu o documentário?

Eu não toquei no assunto com ela até mostrar o filme inteiro meses depois. Comecei a mostrar imaginando que ela poderia pedir, por favor, não inclua isso. Teria sido razoável.

Ela chorou durante a maior parte do filme. Eu espiava com o canto do olho, mas fiquei um pouco envergonhada porque era um momento muito íntimo para ela. A primeira coisa que ela me disse foi: “Acho que este filme pode me ajudar”. Então continuou: “Acho que este filme pode ajudar outras pessoas a entender como é estar no meu corpo”.

Depois, ela disse: “Não quero que você mude nada neste filme e não quero que encurte aquela cena”. Ela chamou de “aquela cena” e nós duas sabíamos do que ela estava falando.

Vocês conversaram sobre como a família dela reagiria, incluindo os três filhos?

Celine não tocou nesse assunto comigo. Eu realmente deixei com ela o controle de qualquer coisa mais delicada. Mostrei o filme pela segunda vez. Ela disse: “Vou deixar os meninos mais novos assistirem comigo, vou acompanhá-los e deixar que entendam o que acontece com meu corpo”.

Se eu pudesse ter filmado essa cena, teria sido a Celine por excelência. Celine, a mãe. Celine, a mulher que está sofrendo. Celine, a mulher que está tentando aprender algo e ensinar algo a partir de seu próprio sofrimento para seus filhos.

Ela segurava as mãos deles e eles não pareciam incomodados assistindo. Acho que porque a mãe deles estava dizendo: “Tudo bem, é só a doença. Isso é exatamente o que acontece.”

