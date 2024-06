A- A+

Fã pula na plateia durante show do cantor Major RD e cai no chão; veja vídeo Rapper participava de show solidário em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Um fã pulou do palco durante um show do cantor Major RD, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira. O vídeo que viralizou na internet, gravado pela equipe do cantor, mostra o jovem caindo direto no chão, após não ser segurado pela plateia.

Veja o vídeo:

Nas imagens publicadas nas redes sociais do rapper, o fã corre e pula do palco em direção à plateia, que abre um clarão e deixa que o jovem caia diretamente no chão. Na publicação, milhares de seguidores deixaram comentários se preocupando com o jovem e riram da situação inusitada. Na legenda, Major escreveu: "Movimento Rock - Você fez história guerreiro".

Nesta terça-feira, na Fundição Progresso, casa de show na Lapa, Centro do Rio, o cantor participou de um show solidário, promovido pelo Festival Rap In Cena, e transmitido no canal PodPah, no YouTube. Ao lado de outros 24 artistas, Major se apresentou para arrecadar fundos para vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

