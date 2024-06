A- A+

A apresentadora Eliana publicou, na manhã desta quinta-feira (27), um vídeo no Instagram que mostra o novo crachá de trabalho e confirma sua ida para a TV Globo.

"Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou", escreveu a loira, em postagem nas redes sociais, numa referência à tradicional música da emissora.

Eliana trabalhou no SBT por quase 33 anos. Nesse domingo (23), a paulistana de 51 anos apresentou o último Programa Eliana, que comandou por quase 15 anos.



Ela estreou na TV aos 18 anos, no programa Festolândia, do SBT. Dois anos depois, foi para o "Bom dia & cia., quando lançou o sucesso musical infantil "Os dedinhos".



Agora na Globo, Eliana aparece no Fantástico, no próximo domingo (30), para detalhar os próximos projetos.

“Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo!”, disse, em comunicado.



