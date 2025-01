A- A+

CINEMA ''Emilia Pérez'', ''A Substância'': saiba como ver os filmes das atrizes que concorrem com Torres Longa com atriz espanhola Karla Sofía Gascón vai estrear nos cinemas em fevereiro; filme com Demi Moore está no streaming

Pela segunda vez na história, o Brasil concorre ao Oscar de melhor atriz, agora em 2025 com Fernanda Torres pelo protagonismo no filme "Ainda Estou Aqui". A primeira vez foi em 1999, com a mãe da atriz, Fernanda Montenegro, por "Central do Brasil", que perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow por "Shakespeare Apaixonado".

E quem concorre com Fernanda Torres neste ano? Estão também no páreo Cynthia Erivo (por "Wicked"), Demi Moore (por "A substância"), Karla Sofía Gascón (por " Emilia Pérez") e Mikey Madison (por "Anora").

Saiba como assistir à elogiada atuação de cada uma delas.

''Wicked''

Cynthia Erivo é a estrela deste musical, que concorre a dez Oscars, incluindo o prêmio de melhor filme. Atualmente, "Wicked" está disponível nos cinemas ou para compra ou aluguel via Prime video.



A produção se passa na Terra de Oz, antes da chegada de Dorothy. Ali Elphaba Thropp (Erivo), uma mulher de pele verde, explora o caminho que a leva a se tornar a Bruxa Má do Oeste, ao mesmo tempo em que forma uma amizade e rivalidade posterior com Galinda Upland (Ariana Grande), que se tornaria Glinda, a Bruxa Boa do Sul.



Esta é a terceira indicação de Cynthia, inglesa de 38 anos, ao prêmio da Academia. As outras duas aconteceram em 2020, pelo filme "Harriet": melhor atriz e melhor canção original, pela composição de "Stand up".



''A Substância''

Demi Moore é a protagonista deste filme indicado a cinco Oscars, um body horror sobre uma celebridade em decadência (Moore) decidida a usar uma droga proibida que replica células e cria uma versão mais jovem de si mesma. O filme está disponível no Mubi.

Esta é a primeira indicação ao Oscar da americana, de 62 anos. Ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz de comédia e musical em janeiro pelo mesmo filme e fez um discurso emocionado.

"Tenho feito isso há muito tempo, há mais de 45 anos, e esta é a primeira vez que ganho alguma coisa como atriz. Estou muito grata", disse. "Há 30 anos, um produtor disse que eu era uma atriz (de filme) pipoca. E, naquela época, eu interpretei isso como se não fosse algo que eu tivesse permissão de ter, que eu só poderia fazer filmes que fossem bem-sucedidos e gerassem muito dinheiro... Isso me corroeu por um tempo".

''Emilia Pérez''

Mulher espanhola trans de 52 anos, Karla Sofía Gascón ganhou sua primeira indicação ao Oscar neste filme francês, todo falado em espanhol, que retrata o mundo do tráfico de drogas no México. A produção bateu recorde de indicações na premiação e estreia nos cinemas brasileiros no dia 6 de fevereiro.

Ela interpreta Manitas Del Monte, um traficante graúdo que contrata a advogada Rita Moro Castro (Zoe Saldaña) para lhe arranjar um cirurgião discreto. Sem contar nada para a mulher, Jessi (Selena Gomez), ele forja sua própria morte, retorna como Emilia Pérez (também Karla) e finge ser uma parente distante para continuar perto dos filhos. Emilia também cria uma ONG para apoiar famílias de pessoas desaparecidas em meio à guerra às drogas no país.

''Anora''

Mikey Madison também recebeu sua primeira indicação ao Oscar por "Anora", filme que está em cartaz nos cinemas brasileiros. A jovem de 25 anos interpreta a protagonista que dá nome ao longa de Sean Baker.



Anora é uma jovem profissional do sexo no bairro nova-iorquino do Brooklyn. Ela conquista a grande chance de mudar de vida, tal qual Cinderela, ao conhecer e se casar impulsivamente com o filho de um oligarca. Assim que a notícia chega à Rússia, seu conto de fadas é ameaçado pois os pais do rapaz partem para Nova York decididos a anular o casamento.

Veja também