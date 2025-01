Oscar 2025: Fernanda Torres pode se tornar primeira latina a vencer o prêmio de melhor atriz

A- A+

Em um marco para o cinema latino-americano, a atriz brasileira Fernanda Torres, de 59 anos, foi indicada ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Atriz por sua interpretação como Eunice Paiva no filme " Ainda estou aqui", dirigido por Walter Salles. Caso vença, Torres será a primeira mulher latino-americana a conquistar a estatueta de Melhor Atriz em 97 anos de premiação.

Até hoje, apenas cinco atrizes latino-americanas receberam indicações nesta categoria: Fernanda Montenegro (Brasil), Salma Hayek (México), Catalina Sandino Moreno (Colômbia), Yalitza Aparicio (México) e Ana de Armas (Cuba). No entanto, nenhuma delas conseguiu levar o prêmio.





Se vencer, Torres quebrará barreiras para atrizes latinas, que ainda enfrentam sub-representação em premiações internacionais. O feito seria ainda mais significativo considerando que, até hoje, apenas a porto-riquenha Rita Moreno venceu um Oscar em categorias de atuação, recebendo o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em 1962 por "Amor, sublime amor".

Fernanda Torres segue os passos de sua mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada em 1999 por sua performance em "Central do Brasil", também dirigido por Walter Salles.

A cerimônia de premiação acontece no dia 2 de março, em Los Angeles. No Brasil, o dia coincide com o domingo de carnaval. Na categoria melhor atriz, Fernanda Torres concorre com Demi Moore (por "A substância"), Mikey Madison (por "Anora"), Karla Sofía Gascón (por "Emilia Pérez") e Cynthia Erivo (por "Wicked").

Vencedora do Globo de Ouro

"Ainda estou aqui" é inspirado na história real da advogada Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, que passou 40 anos procurando a verdade sobre Rubens (Selton Mello), seu marido desaparecido. O longa toma como base o livro homônimo de Marcelo.

Fernanda foi a grande vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz de filme dramático, desbancando nomes como Angelina Jolie (que concorria por "Maria Callas"), Pamela Anderson (“The Last Showgirl”), Nicole Kidman (“Babygirl”), Tilda Swinton (“O quarto ao lado”), e Kate Winslet (“Lee”).

