Atriz de 'Emilia Pérez' pede ajuda, e Fernanda Torres diz a fãs para não alimentarem ódio nas redes

A- A+

No Brasil para divulgar o filme "Emilia Pérez", com 13 indicações ao Oscar, a atriz espanhola Karla Sofía Gascón disse em entrevistas que fãs brasileiros de Fernanda Torres invadiram seu perfil nas redes sociais para espalhar "hate".



As duas atrizes estão indicadas ao prêmio de melhor atriz, e Gascón é a primeira mulher trans indicada na categoria. " Ainda estou aqui" e "Emilia Pérez" ainda disputam a categoria melhor filme internacional.

Em um post em seu perfil no Instagram, Torres pede aos fãs para mandar um coração para Gascón. A brasileira ainda conta que a atriz espanhola foi carinhosa com ela durante uma festa organizada pela revista americana "W".

"Era uma festa no Chateau Marmont com a maior concentração de atores incríveis que já tinha visto na minha vida. E tô eu ali meio perdida naquela festa, meio peixe fora d'água quando, de repente, Karla Sofía Gascón me pega pelo braço, a atriz do "Emilia Pérez", primeira mulher trans indicada ao prêmio de melhor atriz no Oscar, essa mulher me pega pela mão e vai me apresentando a todo mundo, assim...", explicou Torres.

A brasileira ressaltou o carinho e a solidariedade de Gascón para então pedir aos fãs que não tratem Gascón mal. "Não vamos criar uma coisa de que é um contra o outro, pelo amor de Deus".

Torres ainda destacou que Gascón está "maravilhosa" em "Emilia Pérez" e que Demi Moore, também indicada ao Oscar de melhor atriz, a mandou uma mensagem pessoal antes mesmo do Globo de Ouro.



A brasileira elogia ainda Cynthia Erivo ("uma deusa") e Mikey Madison ("tem que ver 'Anora'") antes de mais uma vez pedir que os brasileiros não alimentem ódio. "Todo mundo ali merece carinho".

Veja também