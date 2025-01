Fernanda Torres agradece atriz de ''Emilia Pérez'' por sua solidariedade; confira

A- A+

Fernanda Torres compartilhou um vídeo, nesta sexta-feira (24), agradecendo a atriz espanhola Karla Sofía Gascón, que ajudou a brasileira durante um importante evento, em Los Angeles, promovido pela revista W Magazine.

O encontro entre as duas aconteceu na festa da editora, que convidou diversos nomes importantes da indústria cinematográfica, incluindo Fernanda Torres. Ela tinha posado para uma edição da revista, como parte da campanha final de ''Ainda Estou Aqui'' fora do Brasil.

Na ocasião, Fernanda estava se sentindo um peixe fora d'água até Karla Sofía Gascón aparecer e apresentar as pessoas do evento para a brasileira. As duas atrizes, que estão indicadas ao Oscar 2025, vem protagonizando uma rivalidade durante as principais premiações do cinema.

Protagonista de ''Emilia Pérez'', Gascón é a primeira mulher transgênero a ser indicada a um prêmio de atuação pela academia, enquanto a vencedora do Globo de Ouro, repetiu o feito de sua mãe Fernanda Montenegro, representando o País na mesma categoria que ela há 26 anos.

A produção francesa também concorre com ''Ainda Estou Aqui'' em Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, no Oscar 2025. Essa disputa fez com que o público brasileiro tenha criado uma antipatia pelo longa rival, porém, com intuito de evitar esse sentimento, Fernanda Torres ressaltou todas as atrizes indicadas na principal premiação do cinema.

''Te amo para sempre'', expressou a brasileira, como forma de gratidão pela generosidade de Karla Sofía Gascón.



Confira o vídeo:

Veja também