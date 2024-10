"Enquanto Isso na Sala da Justiça" anuncia Alcione na festa de 30 anos do bloco; saiba mais

A- A+

A festa Enquanto Isso na Sala da Justiça, prévia do famoso bloco de Carnaval pernambucano, anunciou uma atração de peso para celevrar seus 30 anos de história, no dia 14 de fevereiro, no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco: a cantora Alcione.



Será a primeira apresentação da artista maranhense na prévia. A "Marrom" leva seu samba e sua voz para animar a festa que propõe aos foliões que vistam fantasias de super-heróis e personagens criativos.

Além de Alcione, a organização confirmou que ainda restam, pelo menos, mais quatro grandes atrações que serão anunciadas ao longo das próximas semanas, preparando uma festa repleta de surpresas para marcar as três décadas de tradição.

Com ingressos já à venda, Enquanto Isso na Sala da Justiça 2025 deve reunir milhares de foliões para uma noite marcada por cor, alegria e tradição. Os ingressos podem ser adquiridos online, através do site bilheteriadigital.com, ou nos pontos de venda físicos: lojas Esposende (nos shoppings RioMar e Tacaruna) e o quiosque Bilheteria Digital (no Shopping Recife).

Salve a data e prepare sua fantasia: a festa dos 30 anos da Sala da Justiça promete entrar para a história do Carnaval pernambucano!

SERVIÇO:

Enquanto Isso na Sala da Justiça 2025

Quando: 14 de fevereiro de 2025, a partir das 21h

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco

Atração confirmada: Alcione (@alcioneamarrom)

Ingressos: bilheteriadigital.com e pontos de venda físicos (Esposende RioMar e Tacaruna; Quiosque Bilheteria Digital Shopping Recife)

Veja também

MÚSICA Arthur Moreira Lima: vai-se um ativista da sensibilidade brasileira