Entenda ''namoro cristão'' vivido por caçula de César Filho

No dia 24 de maio de 2022 — depois de dizer "sim" ao pedido de namoro de Luigi César —, a jovem Júlia Vieira, então com 19 anos, chegou em casa e escreveu, emocionada, um texto num diário pessoal.



"Jesus, hoje eu sei que nunca tive tanta certeza de algo na minha vida quanto a certeza que tenho de que irei casar com o Luigi. E hoje também foi o dia que eu comecei o propósito de oração pelo nosso relacionamento e pelo futuro que você preparou. Eu tenho tanta certeza…", anotou ela, em letra cursiva. Começava ali o chamado "namoro cristão" entre os dois.

Ao longo de dois anos, o casal seguiu diretrizes religiosas, ditadas por parte da comunidade evangélica, para "não atropelar os processos e respeitar aquilo que Deus preparou para cada estação do relacionamento", como esclareceu, numa entrevista recente, Luigi César, caçula do apresentador e jornalista César Filho e da atriz Elaine Mickely. O primeiro beijo, como o rapaz já contou, só aconteceu após quatro meses de "espera".

Em dezembro de 2023, quando homenageou o namorado por meio das redes sociais, Júlia deu mais detalhes sobre o relacionamento "cristão" com Luigi. "Ele me manda flores sem motivo, me elogia na frente de todos, e me fala, em média, 40 'te amo' por dia", escreveu a jovem sobre o então noivo. "Ele esperou quatro meses para me beijar pela primeira vez. Luigi ora por mim mais do que qualquer outra pessoa já orou. Luigi abre a porta do carro e nunca me deixa pagar a conta", acrescentou ela.

De acordo com as premissas do "namoro cristão", algo que vem sendo difundido entre algumas igrejas evangélicas, o casal deve, a todo instante, tomar cuidado com o chamado "abrasamento", como afirmam alguns pastores e líderes religiosos cristãos em referências a carinhos e desejos sexuais. A consumação do ato sexual, aliás, só deve ser feita após o casamento.

Um dos "manuais" que circulam em determinadas igrejas diz o seguinte: "Para evitar manchar o namoro cristão, vocês devem tomar cuidado para onde vão sozinhos. Escolham passeios por lugares que tenham outras pessoas por perto, como shopping e parques. Não fiquem sozinhos nos cômodos da casa, tenham sempre alguém por perto, para evitar o pecado".

Casamento com transmissão ao vivo

Luigi Lorenzo Cesar tem 20 anos e é o filho caçula de Elaine Mickely e César Filho, que também são pais de Luma Cesar, de 23 anos. Evangélico, ele costuma pregar na Lagoinha Alphaville, igreja localizada numa área nobre de São Paulo. O rapaz é um dos líderes do Legacy Alphaville, grupo com mais de 500 jovens que frequentam a instituição. Júlia tem 21 anos e é filha de Paulo Vieira e Camila Vieira, um casal de influenciadores digitais que vende cursos e palestras na internet.

Os dois se casaram no final da tarde da última terça-feira (30), na Fazenda Santa Barbara, em Itatiba, interior de São Paulo, em cerimônia transmitida ao vivo no canal do YouTube da jovem. Acompanhada por mais de 16,8 mil pessoas, a live começou com mais de duas horas atraso devido à chuva que adiou o início da cerimônia, prevista para às 15h.

"Chegou finalmente o grande dia, o dia mais aguardado por mim e por você há mais de dois anos. Finalmente chegou o dia de Jesus me entregar a maior promessa desta terra. Como Deus foi bom comigo. Há três anos, eu estava perdido, vivia intensamente achando que era vida, quando, na verdade, só estava me aproximando da morte. Um dia, Jesus me encontrou e Ele mudou a minha história", afirmou o noivo, na ocasião.

