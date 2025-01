Escritora Roseana Murray usa prótese biônica e comemora: "Consegui segurar uma xícara"

A- A+

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, começou a usar, na última sexta-feira (24), uma prótese biônica. A poetisa perdeu o braço direito num ataque de três pitbulls ocorrido em Saquarema (RJ), na Região dos Lagos, onde ela mora, em abril de 2024.



Roseana recebeu a prótese após a Justiça do Rio determinar que da prefeitura da cidade e o governo estadual fornecessem o dispositivo, avaliado em R$ 894 mil.

"No terceiro dia com a Blue, consegui aguentar duas horas!! E segurar uma xícara. E uivei como loba, de felicidade", escreveu ela, em seu perfil no Instagram.

Blue foi o nome dado à prótese por Roseane em homenagem a um cavalo que teve, conforme explicou em postagem feita quando recebeu o dispositivo: "Hoje recebi a prótese que chamei de blue, o nome de um cavalo que tivemos. A adaptação é ou parece ser muito difícil".

O ataque

Roseana foi atacada em 5 de abril de 2024, quando caminhava na orla. Os ferimentos feitos pelo cães foram gravíssimos. Ela ficou internada por 13 dias no Hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Após ter alta, a poetisa usou o braço esquerdo para autografar exemplares do livro "Jardins", pelo qual ela ganhou o "Prêmio Academia Brasileira de Letras" em 2002.

Na época do ataque, três pessoas prestaram depoimento e uma delas foi presa.

Veja também