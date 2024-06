A- A+

Rio de Janeiro Amputada após ataque de pitbulls, Roseana Murray diz que deve receber doação de braço artificial Escritora informou que tem tido conversas com a prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio

Roseana Murray, de 73 anos, que perdeu um braço e uma orelha após ataque de três pitbulls em abril, usará uma prótese no lugar do membro. A escritora fará, no fim deste mês, sua primeira consulta para dar início ao procedimento, que pode ser patrocinado pela prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, onde o episódio aconteceu.

— Dia 24 tenho a primeira consulta numa clínica de próteses no Rio. Estou muito feliz com a possibilidade da Prefeitura de Saquarema me doar o braço artificial. Sonho com um braço azul — escreveu ela, no Instagram, nesta quinta-feira.

Desde o período em que estava internada — ela passou 13 dias no Hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo — Roseana comenta com naturalidade sobre sua amputação. Recentemente, ela falou também sobre o desejo de escrever um livro para crianças que têm falta de um membro.

— Já consegui a melhor ilustradora para mim, das melhores do Brasil, Mariana Massarani. Quero fazer um livro em conjunto, com opiniões das minhas amigas. Nesse caso, a gente vai fazer esse livro para crianças que podem ter perdido algum membro, mas com muito humor — disse, em entrevista ao GLOBO na ocasião de sua alta médica.

A primeira audiência de instrução e julgamento sobre o ataque sofrido por Roseana Murray foi marcada para o dia 20 deste mês. O processo tramita na 2ª Vara da Comarca de Saquarema e a investigação tem como réus Davidson Ribeiro dos Santos, Ana Beatriz da Conceição Dantas e Kayke da Conceição Ribeiro dos Santos, tutores dos cães.

