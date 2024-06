A- A+

SHOW Bruno Mars fará show beneficente com renda voltada à reconstrução do Rio Grande do Sul Apresentação em São Paulo terá apenas ingressos sorteados entre doadores de campanha da Ação da Cidadania em prol do estado afetado pelas chuvas

O primeiro show de Bruno Mars em sua nova temporada brasileira será exclusivamente voltado a doadores de campanha da Ação da Cidadania em prol da reconstrução do Rio Grande do Sul, após as graves chuvas que afetaram todo o estado.

A apresentação será realizada em São Paulo, em 1º de outubro, em local ainda a ser definido. Com patrocínio da cerveja Budweiser e produzido pela Live Nation, responsável pela turnê do cantor no país, o show, que será mais intimista, terá 750 pares de convites sorteados entre os participantes da ação solidária.

Para concorrer é necessário fazer uma doação na página pelo site da Ação da Cidadania e, a cada R$ 50 doados, o participante recebe um número para concorrer a um par de ingressos. As doações poderão ser realizadas até o dia 12 de julho.

A apresentação beneficente antecederá as 14 datas agendadas no país, em São Paulo, Rio, Brasíliae Belo Horizonte. Confira das datas programadas:

Quais são as datas dos shows do Bruno Mars no Brasil?

Rio de Janeiro: Show do dia 04/10 alterado para o dia 19/10, e novas datas em 16 e 20 de outubro, no Estádio Nilton Santos.

Brasília: Shows dos dias 17 e 18/10 alterados para 26 e 27 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha.

São Paulo: Dias 4, 5, 8, 9, 12 13 de outubro, todos no Morumbi.

Curitiba (PR): Dias 31/10 e 01/11, no estádio Couto Pereira

Belo Horizonte (MG): Dia 05/11, no Estádio Mineirão.

Shows de Bruno Mars no Rio de Janeiro

A indefinição quanto aos shows no Rio começou há mais de uma semana, desde que o prefeito Eduardo Paes anunciou que a Live Nation, responsável pela turnê do artista no país, não possuía autorização para realizar o evento na referida data, devido à proximidade com as eleições municipais.

A produtora Live Nation já havia afirmado, na última semana, por meio de nota, que trabalhava "em estreita colaboração com o gabinete do prefeito do Rio de Janeiro para encontrar uma solução para os fãs", após o cancelamento dos shows do artista na capital fluminense. Como noticiou o GLOBO, a administração municipal determinou a suspensão dos shows na cidade, nos dias 4 e 5 de outubro, devido à proximidade com as eleições, em 6 de outubro.

Ao GLOBO, Eduardo Paes (PSD) frisou que já havia alertado a empresa Live Nation — antes mesmo da venda dos ingressos — sobre a impossibilidade da realização do evento. Na ocasião, o prefeito reforça que possui provas do fato.

