DISPUTA Molejo: herdeiros de Anderson Leonardo negam disputa por nome da banda Família do cantor anuncia acordo para novo projeto com demais integrantes do grupo

Os herdeiros de Anderson Leonardo, vocalista e cavaquinista do Molejo, afirmaram pelas redes sociais que não há disputa em torno da utilização do nome do grupo de samba.



Na última terça-feira (12), o advogado da família, Eduardo Mello, disse que os herdeiros foram surpreendidos ao serem informados pelos demais integrantes que a banda não seria mais representada pela empresa de Anderson, Molejo & Molejo Produções e Eventos LTDA.

"Essa empresa é a titular da marca Molejo e correlatas do grupo, que pertencia exclusivamente a Anderson Leonardo", completou o advogado, em nota ao jornal Extra.

''Paparico do Molejo''

Ainda segundo o jornal, a desavença entre os herdeiros de Anderson e os demais integrantes do grupo havia começado quando os membros remanescentes negaram que Leo Bradock, filho do ex-vocalista, assumisse o lugar do pai na banda, e com a decisão de não ter mais a carreira gerida pela empresa criada por Anderson Leonardo.

Em uma nota de esclarecimento publicada nesta quinta-feira (13), no Instagram, a família de Anderson deu outra versão sobre o caso. "(...) todos os envolvidos, tanto artistas quanto herdeiros, estão em comum acordo" (em continuar utilizando o nome Molejo).

"Recentemente, no dia 07/06/2024, foi feita a assinatura do contrato para um grande projeto denominado 'Paparico do Molejo' em conjunto com o Grupo, sendo esse projeto divulgado nas próprias redes sociais do grupo e artistas", completa a nota.

