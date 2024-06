A- A+

LUTO Morre Mark James, autor de músicas famosas de Elvis, como ''Suspicious Minds'' Compositor também é o nome por trás de canções como ''Hooked on a Feeling'', um dos temas utilizados na trilha sonora do filme ''Guardiões da Galáxia''

O compositor Mark James, autor de temas como "Suspicious Minds", popularizado por Elvis Presley, ou "Always on my mind" morreu neste sábado, em Nashville, nos Estados Unidos. De acordo com um comunicado da família, publicado no jornal de sua cidade natal, o Houston Chronicle, o artista de 83 anos, estava em casa no momento da morte.

''O legado e a alegria de viver de Mark viverão nos corações daqueles que o amaram e através de suas palavras e melodias atemporais que têm sido a trilha sonora de amantes por gerações'', disseram pessoas próximas a ele, ao jornal local. ''Ele era um contador de histórias cativante que tinha o sorriso mais doce, a risada mais contagiante e um brilho nos olhos que nunca desaparecia'', acrescentaram.

Sucessos com Elvis Presley

Por seu trabalho como autor e compositor de sucesso, Mark James foi incluído no Songwriters Hall of Fame em 2014. Em 2000, ele também foi nomeado para a lista de compositores do século da Broadcast Music, Incorporated (equivalente americano de Sacem), ao lado de Paul McCartney e Elton John.

Durante sua carreira, Mark James ganhou dois prêmios Grammy pela música "Always on My Mind", que ele co-escreveu com Wayne Carson e Johnny Christopher. Uma canção country emblemática, este título foi notavelmente regravado por Elvis Presley em 1972, ou pelos Pet Shop Boys em 1987.

Entre as mais de 300 músicas que escreveu, Mark James também trabalhou no hit de Elvis Presley, "Suspicious Minds", a última música do artista número 1 nos Estados Unidos antes de sua morte em 1977.

Ele também escreveu a música "Hooked on a Feeling" para a banda de rock sueca Blue Swede em 1973, que ressurgiu em popularidade através de seu uso na trilha sonora dos filmes "Cães de Aluguel" e "Guardiões da Galáxia".

