Banda pernambucana Banda pernambucana Mombojó vence Prêmio da Música Brasileira como Melhor Grupo Pop Rock A premiação aconteceu no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (12)

A banda pernambucana Mombojó se sagrou como a grande vencedora do Prêmio da Música Brasileira, na categoria Melhor Grupo Pop Rock. A premiação aconteceu no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (12).

O grupo disputava o prêmio com Pato Fu e Sophia Chablau e o grupo Uma Enorme Perda de Tempo. Dentro da categoria Pop Rock, Marisa Monte venceu como Melhor Intérprete e Ana Frango Elétrico como Melhor Lançamento com “Me Chama De Gato Que Eu Sou Sua”.

Conheça Mombojó

Conhecido por possuir uma sonoridade única, o grupo Mombojó foi formado em 2001 e é composto por Felipe S (guitarra e voz), Marcelo Machado (guitarra e voz), Missionário José (baixo e sintetizador), Chiquinho Moreira (teclados e sintetizado) e Vicente Machado (bateria e percussão).

Ao todo, a banda já acumula sete álbuns de estúdio autorais. O mais recente deles é Carne de Cajú, lançado no dia 26 de janeiro deste ano. O trabalho traz uma releitura de canções clássicas de Alceu Valença, ícone da música pernambucana.





O próprio nome do álbum, inclusive, é uma referência à música Morena Tropicana, lançada em 1982. Ao todo, o álbum conta com oito faixas, com releituras de canções como "Tomara", "Como Dois Animais" e "Estação da Luz", além de Chuva de Cajus e "Olinda".





Vencedores do Prêmio da Música Brasileira 2024

Neste ano, o Prêmio da Música Brasileira chegou à 37ª edição. A premiação homenageou Tim Maia, com mais de 20 artistas interpretando os sucessos do ícone do soul brasileiro.



Dentre os principais prêmios da noite, estão Mombojó, como já falado, o Grupo Revelação, Alceu Valença e Anitta. Veja, abaixo, a lista completa de vencedores por categoria.

Samba

Melhor grupo: Grupo Revelação

Lançamento: Xande de Pilares canta Caetano (Prod. Pretinho da Serrinha)

Intérprete: Xande de Pilares

Pop Rock

Melhor grupo: Mombojó

Lançamento: Me Chama De Gato Que Eu Sou Sua, de Ana Frango Elétrico (Produção: Ana Frango Elétrico)

Intérprete: Marisa Monte

Música regional

Grupo: Falamansa

Dupla: Lourenço & Lourival

Intérprete: Alceu Valença

Lançamento: Dorme Pretinho, de Lia de Itamaracá - Dorme Pretinho (Produção: Pupillo)

MPB

Grupo: Boca Livre

Intérprete: Rosa Passos

Lançamento: Coração Bifurcado, de Jards Macalé (Produção: Jards Macalé, Romulo Fróes)

Canção: Mistérios do Nosso Amor, de Jards Macalé e Maria Bethânia (Compositor: Jards Macalé e Ronaldo Bastos)

Outras

Revelação: Choro na rua

Projeto Audiovisual: Acender as Velas, de Martinho Da Vila e Chico César (Direção: Philippe Rios)

Canção popular

Grupo: É o Tchan

Dupla sertaneja: Maiara & Maraisa

Canção popular: Raíz, de João Gomes (Prod. Top Eventos)

Lançamento sertanejo: Boiadeira Internacional Ao Vivo, de Ana Castela (Prod. Eduardo Godoy)

Intérprete de canção popular: Gabriel Sater

Intérprete sertanejo: Roberta Miranda

Música instrumental

Grupo: Choro na Rua

Lançamento: Encontro das Almas, de Yamandu Costa e Armandinho Macedo (Prod.: Yamandu Costa, João Falcão Neto)

Solista: Armandinho Macedo

Categorias especiais

Lançamento Eletrônico: Her Mind, de Urias (Produção: Maffalda, Brabo)

Lançamento em Língua Estrangeira: Funk Generation: A Favela Love Story, de Anitta (Produção: Brabo, Decz, Diplo, DJ Gabriel do Borel, Márcio Arantes, Ilya)

Lançamento Erudito: Sinfonia dos Orixás & Pequenos Funerais Cantantes, da Orquestra Sinfônica Do Estado De São Paulo (Prod: Ulrich Schneider)

Projeto Especial: Relicário: João Gilberto (Ao Vivo no Sesc 1998) (Produção: Sesc São Paulo)

Música Urbana

Grupo: Àttooxxá

Intérprete: Iza

Lançamento: Respeita, de Jorge Aragão e Djonga (Prod: Kevin, e Jorge Aragão)

Categorias especiais

Prêmio do Músico Brasileiro: Jaques Morelenbaum

