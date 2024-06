Nahim, cantor paulista, morre aos 71 anos em São Paulo

A- A+

Nahim Jorge Elias Júnior, 71 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (13), em Taboão da Serra, em São Paulo. A morte do cantor foi registrada como "suspeita" e, segundo as autoridades, ele teria caído de uma escada.

Nascido em Miguelópolis, no interior de SP, Nahim conquistou o público por meio dos programas de auditório dos anos 80, e chegou a vencer o "Qual é a música?", quadro do Programa Silvio Santos.

Dono de hits como "Dá Coração", "Taka Taka" e "Coração de Melão", Nahim lançou mais de 86 músicas distribuídas em 14 álbuns. Durante a carreira artística, ele integrou também o elenco de reality shows como "A Fazenda", em 2017, e "Power Couple", em 2022.

Em abril de 2019, o cantor chegou a ser a preso descumprir uma medida protetiva contra a ex-esposa.

De acordo com a cônjuge dele à época, Nahim teria ido até a casa da ex-mulher para visitar cinco cadelas que haviam ficado com Sandra Aparecida Pandolfi de Freitas durante a separação. No entanto, ao abrir processo e pedir gratuita pelos custos legais, o pedido do cantor foi negado por ele ter recebido R$ 40 mil pela participação na "Fazenda", em 2017.

