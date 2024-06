A- A+

Luto Ilva Niño, atriz pernambucana, morre aos 89 anos, no Rio de Janeiro Atriz estava internada no Hospital Quali, em Ipanema, desde o dia 13 de maio, onde passou por uma cirurgia cardíaca

Conhecida nacionalmente por suas personagens marcantes, a exemplo da empregada Mina da novela “Roque Santeiro” (1985), a atriz pernambucana Ilva Niño faleceu, nesta quarta-feira (12), aos 89 anos.

Natural de Floresta, no Sertão do Pajeú, Ilva foi casada com o dramaturgo e escritor pernambucano Luiz Mendonça e juntos tiveram um filho, Luiz Carlos Niño, ambos já falecidos. A cremação está prevista para esta quinta-feira (13).

Ilva, que faria 90 anos no dia 15 de novembro, iniciou nas artes cênicas na Escola Normal e em um curso de teatro grego ministrado por Ariano Suassuna. A atriz atuaou na montagem amadora de Ariano para "Antígona", de Sófocles.



Nessa época, Ilva começou sua carreira no Movimento de Cultura Popular, durante o governo de Miguel Arraes, no início da década de 1960. Com o golpe e implantação do governo militar, em 1964, a atriz foi morar com o marido no Rio de Janeiro, lugar em que já haviak apresentado “O Alto da Compadecida, em 1957, na então capital do Brasil.

Paixão pelo teatro

No ano de 2016, a atriz participou da reabertura do Teatro Niño de Artes Luiz Mendonça, na Lapa, na região central do Rio. Fechado por dois anos, a casa voltou a receber a exibição de espetáculos teatrais e musicais.

O Teatro Niño de Artes Luiz Mendonça é uma homenagem ao dramaturgo e diretor Luiz Mendonça, falecido em 1995. A atriz e viúva do dramaturgo criou e manteve o espaço desde que foi fundado, em 2003.

Do teatro à televisão

Ilva atuou nas peças "O Berço do Herói" e em "O Pagador de Promessas", de Dias Gomes e quando o diretor foi contratado pela Globo, ela realizou com ele diversos papeis na televbisão, entre eles, "Verão Vermelho", de 1969; "Bandeira 2", de 1971, “A Patota", de 1972; "Gabriela", de 1975; "Sem Lenço, sem Documento", de 1977.

Ilva viveu a mãe das personagens de Betty Faria e Elizangela em "Pecado Capital", de 1975 e também esteve no elenco da novela "Feijão Maravilha", de 1979.



Sucesso na novela

Apesar da longa carreira no teatro e na televisão, a fama chegou de maneira mais marcante para atriz na novela "Roque Santeiro", de 1985, quando interpretou a empregada doméstica Mina, confidente da viúva Porcina.



Na década de 1980, Ilva também participou das novelas "Água Viva",1980; "Partido Alto", de 1984; "O Outro", 1987; "Bebê a Bordo", de 1988, e "Sexo dos Anjos", de 1989.



Ela esteve no elenco da primeira minissérie da Globo, "Lampião e Maria Bonita", de 1982, de Aguinaldo Silva e Doc Comparato. Nos anos 1990 e 2000, esteve em "Pedra sobre Pedra", de 1992; "Tropicaliente", de 1994; e "História de Amor", de 1995; "Suave Veneno" e "Terra Nostra", ambos de 1999; "Porto dos Milagres", de 2001; "Senhora do Destino", de 2004; "Alma Gêmea", de 2005"; e "Sete Pecados", de 2007.



Em 2009, atuou em "Cama de Gato". Dois anos depois, em 2011, viveu a mãe do cangaceiro vivido por Domingos Montagner, em "Cordel Encantado". A atriz está no ar na reprise da novela "Cheia de Charme", de 2012; e também fez a segunda versão de "Saramandaia", de 2013, e a temporada de "Malhação" de 2015.

