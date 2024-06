A- A+

Teatro Fernanda Montenegro se emociona em encontro com Othon Bastos: 'somamos quase 200 anos", diz atriz Atriz prestigiou colega na peça "Não me entrego, não!", em cartaz no Rio

Fernanda Montenegro e Othon Bastos protagonizaram um encontro emocionante no Rio de Janeiro. A atriz, de 94 anos, prestigiou o colega de profissão, de 91, em sua nova peça, "Não me entrego, não!", espetáculo com título baseado em frase de Corisco, seu personagem no clássico "Deus e o diabo na terra do sol", de Glauber Rocha.

A peça teve ensaios abertos de sexta-feira a domingo no Teatro Vannucci, no Shopping da Gávea, no Rio, onde estreia no dia 14.

Após a apresentação, Fernanda deu um abraço caloroso em Othon e se emocionou, como mostra vídeo compartilhado nas redes sociais.

— É tão comovente. A gente soma quase 200 anos. Amamos tanto esse teatro, esse palco. Só nós sabemos. As vezes que vi você em cena... você nunca errou. Seus personagens sempre foram perfeitos — disse a atriz indicada ao Oscar por "Central do Brasil".

Prestes a estrear nos palcos de São Paulo com sua leitura de "A cerimônia do adeus", de Simone de Beauvoir, após temporada de sucesso no Rio, Fernanda falou com o ator sobre a paixão de ambos pela profissão:

— Até em cadeiras de rodas a gente vai (continuar fazendo teatro). Enquanto isso aqui funciona (apontando para a cabeça), o corpo vem junto. Estou carregada pelo que vi. Muito obrigada — agradeceu.

