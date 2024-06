Morre a cantora francesa Françoise Hardy aos 80 anos

A- A+

Françoise Hardy, ícone da canção francesa, morreu aos 80 anos, anunciou esta terça-feira à noite o seu filho Thomas Dutronc nas suas redes sociais.

A artista, cujo maior sucesso foi "Tous les garçons et les filles", foi a única representante da França no ranking da revista americana Rolling Stone das 200 melhores cantoras de todos os tempos em 2023. Foi diagnosticada com seu primeiro câncer em 2004.

Nascida em 1944 em um bairro popular de Paris, filha de uma mãe solteira, ela conseguiu sua primeira guitarra aos 16 anos e estudou em um pequeno conservatório de música.

Hardy conseguiu se destacar no mundo musical agitado de Paris no início dos anos 1960, onde estrelas emergentes como Johnny Halliday (vizinho de bairro) traçavam seu destino à sombra do rock and roll anglo-saxão.

