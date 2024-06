A- A+

Saúde Oprah Winfrey é hospitalizada com grave problema estomacal Apresentadora foi internada com quadro de desidratação, mas já se recupera

A apresentadora americana Oprah Winfrey foi hospitalizada com um grave problema estomacal, informou sua amiga Gayle King no programa televisivo "CBS Mornings" nesta terça-feira (11).

Segundo Gayle, Oprah teve "algo muito sério", e deu entrada no hospital após sofrer com vômitos e diarreia. "Ela estava com uma cólica e saíam coisas pelos dois buracos", disse a amiga, que completou: "Não quero ser gráfica".

A apresentadora de 70 anos recebeu injeção intravenosa e agora se recupera de um quadro de desidratação, contou Gayle.

Na segunda (10), Oprah veio ao Brasil para participar do evento Legends in Town e um painel mediado por Taís Araújo. A apresentadora perdeu 20 quilos

