FAMOSOS Chamada de 'ex-atriz' por José de Abreu, Maria Zilda recorda carreira: "Boas lembranças" Outro envolvido em polêmica com veterano, Murilo Rosa também fez publicações com personagens marcantes na televisão

A atriz Maria Zilda Bethlem, de 72 anos, fez uma publicação nesta quarta-feira (5) com vários momentos marcantes de sua carreira. Com novelas como “Guerra dos sexos”, “Bebê a bordo” e “Caras e bocas” no currículo, a artista esteve recentemente envolvida em uma polêmica com José de Abreu, de 78, que a chamou de “ex-atriz” e “fracassada” por causa de um live em que ela afirmou que o veterano tinha mau hálito.

Ao divulgar um vídeo feito por fãs, com várias passagens suas em novelas da TV Globo, Maria Zilda escreveu: “Boas lembranças alegram o coração”.

Na noite da última terça-feira (4), o ator Murilo Rosa, também envolvido na polêmica, também fez publicações recordando participações em novela. Em stories, no Instagram, o artista relembrou momentos em “O cravo e a rosa”, “A casa das sete mulheres” (em que trabalhou com José de Abreu), “América” e “Salve-se quem puder”, da TV Globo, e “Xica da Silva”, da extinta Manchete.

Murilo esteve no live, há cerca de quatro anos, em que Maria Zilda afirmou que José de Abreu tinha mau hálito quando contracenaram juntos —os veteranos também tiveram um romance.





“Eu tinha feito um filme com ele (José de Abreu), em 1978. Tive até um casinho com ele. Não sabia que ele era casado, coisas de cinema. Ele estava numa fase muito doida. Bebia demais”, disse ela à época. “A pergunta é: 'Você já beijou alguém com bafo?’ Já! Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era (cena) externa. Ele, suado, e já tinha o cheiro do suor, mais o do cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável.”

Mesmo anos depois, José de Abreu não deixou barato: “Maria Zilda mente que nem sente. Traiu o marido comigo anos depois de ‘Bebê a bordo’, quando dizia que eu tinha mau hálito. E ela conseguia sentir algum cheiro? Com o nariz prejudicado?”, escreveu no X (ex-Twitter).

“Maria Zilda e eu tivemos um amor lindo. Lindo demais para a mulher baixo astral que ela é. Alguém tem dúvida? Perguntem para maquiadores, cabeleireiros, camareiras, qualquer membro de equipe da Globo, quem era essa estrela, mulher do (Roberto) Talma. Que, aliás, a chifrava com todo mundo”, continuou o ator.

“Chega, foram anos de sacanagem em cima de meu hálito. Fui casado com 5 mulheres, fui comido por dezenas delas. Perguntem! Você vai achar uma perto de você. Cansei de ser acusado por uma fracassada que só conseguiu ser protagonista porque casou com o Talma. Se separaram, a carreira acabou”, disse José de Abreu. “Chega. Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém nenhum respeito entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais num live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo ‘murilar’, ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece.”

