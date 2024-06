A- A+

AGENDA CULTURAL Roteiro de Shows em Pernambuco: forrobodó, samba e brega funk agitam o 'findi'; confira Espetáculos teatrais e estreias do cinema também estão no roteiro cultural do fim de semana

Não é novidade que o clima é de forrobodó e rala bucho, sendo assim, a agenda cultural do fim de semana tá toda trabalhada nos festejos juninos. Mas ainda tem (muito) o que fazer por aí afora, em paralelo ao tengo-lengo-tengo da sanfona.



De Daniel Boaventura com o seu“Best Part of The Show”, neste sábado (15), no Teatro Guararapes, passando ainda pelo Brega Vibe com os Neiffs na Zona Norte e roda de samba em Jaboatão, o roteiro do 'findi' tem tudo um bocado, inclusive 'forró até umas hora'.



Além de espetáculos teatrais, musical sobre Capiba e estreias no cinema.



Bora?

CINEMA

"Assassino Por Acaso"

SINOPSE: Com Glen Powell sendo o policial Gary Johnson, fingindo ser um assassino de aluguel para prender seus contratantes, ele quebra seus protocolos profissionais, assim se colocando em risco, ao salvar uma mulher de seu namorado abusivo.

"Mallandro - O Errado Que Deu Certo"

SINOPSE: Sem dinheiro e vivendo das glórias do passado, Mallandro precisa se reinventar. Recém eliminado de um reality show e com dívidas se acumulando, Sérgio Mallandro aceita participar de um piloto para um novo programa de auditório. Porém, quando uma pegadinha dá errado, ele se vê em uma situação de vida ou morte e precisa tomar uma decisão que pode afetar sua carreira para sempre.

"Avassaladoras 2.0"

SINOPSE: Protagonizada por Fefe Schneider a trama apresenta Bebel, um adolescente apaixonada pelo influenciador e ativista J-Crush. Vivendo em Hollywood, ela troca mensagens com o influenciador enquanto se passa por uma atriz em ascensão, mas sua farsa corre o risco de ser descoberta quando sua mãe Laura decide que elas irão passar férias no Brasil, podendo afetar os planos com o amor de sua vida.

SHOWS E EVENTOS

Show de Leoni (Projeto Seis e Meia)

Abertura com Mayara Pera

Quando: Sexta-feira (14), 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Bailão Nerd Recife - Edição São João

Com DJs Otakus, rap de anime e Kpop, entre outros

Quando: Sexta-feira (14),

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Show de Altermar Dutra Jur.

Quando: Sexta-feira (14), a partir das 19h

Onde: RioMar Shopping (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

"Forrozada"

Com shows de Nena Queiroga

Quando: Sexta-feira (14) e Sábado (15),

Onde: Shopping Afogados - Rua São Miguel, 176, Afogados

Acesso gratuito

Informações: @shoppingdeafogados

Show de Nanny Soul

Quando: Sábado (15), a partir das 19h

Onde: RioMar Shopping - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

Daniel Boaventura em “Best Part of The Show”

Quando: Sábado (15), às 21h

Onde: Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos a partir de R$ 70 no site Cecon Tickets

Informações: (81) 4042-8400



Show do Bita - Especial São João

Quando: Sábado (15), 17h

Onde: Shopping Guararapes (garagem do mall) - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade

Ingressos a partir de R$ 40 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 2122-2211

Festa dos Santos Juninos

Com Mestra Ana Lúcia e grupo Baila

Quando: Sábado (15), a partir das 17h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla e no local

Informações: @casaestacaodaluz



Brega Vibe

Com Os Neiffs e Os Tralhas

Quando: Sábado (15), 20h

Onde: Beat Hall - Av. Beberibe, 1468, Arruda

Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 8137-9125 // @beat.hall

Show de Jadosn Olly, no "Som na Praça"

Quando: Sábado (15), 17h

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) - Rod. PE 60, 3200, Cidade Garapu, Cabo

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada

Roda de Samba Estilo Carioca

Com DJ Crow, Grupo Geração 5 Nino, do Grupo Sem Razão, entre outras atrações

Quando: Domingo (16), a partir das 14h

Onde: Tudo Para Sua Festa - Av. Ulisses Montarroyos, 4756, Candeias, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 10 no site Bilheteria Digital

Informações: @rodadesambaestilocarioca

Forró Balaio de Cheiro

Quando: Domingo (16), 18h

Onde: RioMar Shopping (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

Domingo Azulzinho - São João para os pequenos

Com Trio Casa Amarela e outras atrações

Quando: Domingo (16), 15h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 15 (crianças de até 3 anos têm acesso gratuito)

Informações: @casaestacaodaluz

Encontro do Clube de Leitura Epílogo

Livro "Vergonha a Brittainy Cherry"

Quando: Domingo (16), 10h

Onde: Livraria do Jardim (Jardim do Espaço Plural) - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @livrariadojardim



TEATRO



"Made In Brasil"

Com Suzy Brasil

Quando: Sexta-feira (14), 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 3355-9821

"Esquecidos por Deus"

Quando: Sexta-feira (14) e Sábado (15), 19h30 e Domingo (16), 17h

Onde: Teatro Marco Camarotti - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: (81) 3216-1728

"Não - A comédia para quem dificuldade em dizer não"

Com Adriana Birolli

Quando: Sábado (15), às 20h e Domingo (16), às 19h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Informações: (81) 3355-9821

Musical "Capiba, Pelas Ruas Eu Vou"

Quando: Sábado (15), às 19h e Domingo (16), às 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 25 no site Guiche Web

Informações: @musicalcapiba

"Bastidores"

Quando: Domingo (16), às 15h e às 17h

Onde: Espaço Fiandeiros Recife - Rua da Saudade, 240, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @fiandeirosdeteatro

EXPOSIÇÕES

Exposição "João Câmara - 80 Anos"

Quando: até 14 de julho

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Ingressos a partir de R$ 5 / Às quartas, acesso gratuito

Visitação de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h

"Fran Post: O Primeiro Olhar - Uma Imersão na Paisagem do Brasil Holandês"

Quando: até 28 de julho

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alamenda Brennand, s/n, Várzea

Ingressos a partir de R4 25 no site do Instituto (www.institutoricardobrennand.org.br) e na bilheteria do espaço

Informações: (81) 2121-0365/0334 e no Instagram @institutoirb

Visitação de terça a domingo, das 13h às 17h



Mostra "J. Borges - O Mestre da Xilogravura"

Quando: até 30 de junho

Onde: Plaza Shopping (Piso l4) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte

"Da Rua, Correntezas", de Guto Oca

Quando: até 13 de julho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação segunda a sexta-feira, das 9h às 18h// sábados das 14h às 18h

"Favela em Fluxo"

Quando: até 14 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

A partir de R$ 5, na bilheteria do museu ou no Sympla (às terças o acesso é gratuito)

Informações: @pacodofrevo



Visitação terças a sextas, das 10h às 17h // sábados e domingos, das 11h às 18h

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

Visitação terça a domingo (e feriados), das 13h às 17h

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz



Visitação terça a sexta: das 10h às 17h /sábados e domingos de 10h às 14h

