Espetáculo que resgata Movimento de Cultura Popular faz apresentação no Compaz Miguel Arraes

O Espetáculo de Teatro Popular MCP- O Sonho não Acabou estreou no último dia 19, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-PE), e segue em cartaz com sua terceira temporada. O espetáculo conta histórias do maior Movimento Cultural e Educacional que viveu o Brasil na década de 60, através de Músicas, Danças, Poesias e Teatro Popular. Deste movimento participaram intelectuais e artistas como Paulo Freire, Germano Coelho, Josina Godoy, Leda Alves, Ariano Suassuna, Abelardo da Hora, Miguel Arraes, Silk Werber, Argentina Rosa, entre outros e outras. Neste dia 02 de dezembro, às 10h, será apresentado no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena, no Recife.

O espetáculo teve sua primeira temporada no ano de 2010 quando o movimento completava 50 anos; em 2023, a segunda temporada aconteceu com oito espetáculos, sendo seis em praças que o movimento criou, e dois no Sitio Trindade, na antiga sede do movimento de cultura popular. Agora, completando 64 anos, o Movimento de Cultura Popular traz o espetáculo em sua terceira temporada, desta vez com vinte apresentações, que acontecerão em equipamentos culturais, escolas públicas e nas periferias do Recife. Todas com acesso gratuito.

Quem assina o texto e direção é Carlos Amorim, a coreografia é de Simone Santos, e produção executiva de Renata Mascarenhas. O espetáculo tem o Incentivo do SIC do Recife (Sistema de Incentivo de Cultura do Recife). “Contar a história do Movimento de Cultura Popular e trabalhar questões como memória e pertencimento é fundamental para que não se permita cair esquecimento a história do maior movimento cultural e educacional que viveu o Brasil na década de 60”, conta Carlos Amorim. Segundo ele, a expectativa de público são as melhores, pois a última temporada teve mais de 1,5 mil expectadores. “Estamos ansiosos para esta terceira temporada pois as apresentações irão acontecer acontecer em locais de efervescência cultural e de conhecimento”. Estão programadas apresentações em diversas escolas (agenda divulgada na rede social do espetáculo), além de equipamentos sociais e culturais como praças, Iphan, Compaz, etc.

Apresentações do MCP – O SONHO NÃO CABOU: 02/12 às 10h – COMPAZ Miguel Arraes; 03/12 às 19h – Comunidade do Bongi, 04/12 às 19h – Comunidade de Santo Amaro, todas as aprtesentações com entrada gratuita. Mais informações pelo @espetaculomcp



